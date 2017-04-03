Оптовые наркозакладчики пойманы в Омске. Автомобиль, набитый солью

В Омске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в результате тщательно спланированной спецоперации в одно время задержаны фигуранты: 19-летняя девушка, 28 и 23-летние парни. При этом девушка и 428-летний мужчина находились в автомобиле на улице 22 Декабря, а 23-летний парень – в подъезде своего дома на улице Комарова. При досмотре транспортного средства изъято порошкообразное вещество в пакете весом 1 килограмм, далее, отследив движение автомобиля, выявлены места еще пяти тайников-закладок, из которых изъято еще 5 аналогичных свертков общим весом около 5 килограммов. Химическая экспертиза установила, что вещество является наркотическим веществом – «солью».