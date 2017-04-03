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Оптовые наркозакладчики пойманы в Омске. Автомобиль, набитый солью

3 апреля 2017, 19:01
Подозреваемые взяты под стражу.

В Омске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в результате тщательно спланированной спецоперации в одно время задержаны фигуранты: 19-летняя девушка, 28 и 23-летние парни. При этом девушка и 428-летний мужчина находились в автомобиле на улице 22 Декабря, а 23-летний парень – в подъезде своего дома на улице Комарова. При досмотре транспортного средства изъято порошкообразное вещество в пакете весом 1 килограмм, далее, отследив движение автомобиля, выявлены места еще пяти тайников-закладок, из которых изъято еще 5 аналогичных свертков общим весом около 5 килограммов. Химическая экспертиза установила, что вещество является наркотическим веществом – «солью».

После того как молодые люди были пойманы с поличным, подозреваемые признались, что противоправную деятельность начали с так называемых «графитчиков», то есть те, кто наносит стены домов и другие уличные сооружения рекламные надписи с названиями Интернет-магазинов, которые сбывают наркотики.

По предварительным данным, молодые люди, которые задержаны в автомобиле, являются оптовыми наркозакладчиками, а их пособник осуществлял при помощи Интернета работу по передаче адресов тайников клиентам.

В настоящее время 19-летняя девушка и 28-летний мужчина, по ходатайству следователя, заключены под стражу. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30 частью 5 – статьей 228.1 частью 5 Уголовного кодекса России – покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Отмечается, что УК предусматривает наказание наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.


Следственными органами УМВД России по Омской области продолжает комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных фактов преступной деятельности задержанных и иных лиц, которые могут быть причастны к ней.

По материалам пресс-службы СУ и УНК УМВД России по Омской области
Фото: 55.мвд.рф


Источник: ИА "Город55"

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