Омский регион завалит снегом, заморозки и порывистый ветер

В среду, 5 апреля, значительных изменений не ожидается. В ночные часы при прояснении столбик термометра может опуститься до -17 градусов, днем он будет находится в интервале от -1 до -6 градусов. Также ожидается умеренный снег с метелью и порывы ветра местами до 18 м/с.