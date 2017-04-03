Город55
ГлавноеВсе новости

Омский регион завалит снегом, заморозки и порывистый ветер

3 апреля 2017, 09:15
Прогноз погоды.

В ближайшие дни существенных изменений погодных условий не ожидается, в Омском регионе сохранится прохладная погода, кроме того, ожидаются осадки в виде снега с сильным порывистым ветром, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Итышского УГМС».

Сегодня, 3 апреля, в дневные часы температура воздуха будет находиться в диапазоне от -2 до +3 градусов. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Также прогнозируются осадки в виде снега и метель.

Во вторник, 4 апреля, ночью температура воздуха может понизиться до -14 градусов при прояснении, днем она составит -1…-6. Местами ожидается умеренный снег и метель. Порывистый ветер в отдельных районах может достигать 20 м/с.

В среду, 5 апреля, значительных изменений не ожидается. В ночные часы при прояснении столбик термометра может опуститься до -17 градусов, днем он будет находится в интервале от -1 до -6 градусов. Также ожидается умеренный снег с метелью и порывы ветра местами до 18 м/с.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Погода#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20