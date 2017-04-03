Омский НПЗ потратит на очистку воды и воздуха в Омске 17 млрд

Омский НПЗ направил в мэрию Омска проект магистрального канализационного коллектора, который соединит будущие очистные сооружения нефтезавода и Омскводоканала. Об этом сегодня сообщило управление корпоративных коммуникаций ОНПЗ.
Отмечается, что коллектор построят в двухтрубном исполнении, диаметр трубы 0,82 метра, протяженность 2,1 километра. Строительство коллектора будет выполнено как открытым, так и закрытым способом. Разработкой проекта занималось ПАО «Омскнефтехимпроект».
Стоит добавить, что возведение новой системы очистки на ОНПЗ – часть комплексной программы модернизации завода. Проект включен в федеральный план мероприятий года экологии в РФ.
Предполагается, что в строительство новых очистных сооружений Газпром нефть инвестирует 17 миллиардов рублей. После введения объекта в эксплуатацию, до 70% очищаемой воды будет возвращаться обратно для использования в производственных целях, что позволит снизить нагрузку на городское очистное оборудование.
Кроме того, согласно проекту, для исключения испарений нефтепродуктов, предусмотрено перекрытие всех очистных сооружений, что снизит загрязнение атмосферы на 95%. Общая площадь очистных сооружений уменьшится в 17 раз.
После запуска нового комплекса, действующая система, включая буферный пруд, будет выведена из эксплуатации.
Верхнее фото: Андрей Кутузов
в тексте - Управление корпоративных коммуникаций ОНПЗ
Источник: ИА "Город55"