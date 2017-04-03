Омский НПЗ потратит на очистку воды и воздуха в Омске 17 млрд

Предполагается, что в строительство новых очистных сооружений Газпром нефть инвестирует 17 миллиардов рублей. После введения объекта в эксплуатацию, до 70% очищаемой воды будет возвращаться обратно для использования в производственных целях, что позволит снизить нагрузку на городское очистное оборудование.