Омская хоккейная команда сразится за главный трофей НХЛ

В прошедшую субботу, 1 апреля, на льду «Арены-Омск» состоялся заключительный матч региональной Ночной Хоккейной Лиги, победитель которого получил путевку финал.
В сражение за право представлять Омский регион в Сочи, где и состоятся финальные игры с 3 по 17 мая, на ледовую площадку вышли две команды – «Колчак» и «Титан».
По данным официального сайта НХЛ-Омская область, «колчаковцы» на протяжении всего сезона шли впереди (13 побед в 13 играх – 39 очков), однако обыграть «Титан» (36 очков) в заключительной игре им не удалось. Стоит отметить, что для выхода в финал «Колчаку» достаточно было игры вничью, но «Титану» нужна была только победа, и они выиграли – 4:0 в пользу «Титана».
По своему содержанию заключительная игра Ночной Хоккейной Лиги была ничуть не менее зрелищной, чем игры Континентальной Хоккейной Лиги. Огромное удовольствие от увиденного получили все пришедшие на матч зрители – они видели яркую и бескомпромиссную борьбу, сопровождающуюся «силовыми приемами, стычками между соперниками, обилием штрафных минут, эффектными сейвами вратарей»...
«Титан» с первых минут матча наращивал свое преимущество, и в конце концов, соперникам так и не удалось размочить счет игры. Все четыре заброшенные шайбы на счету у титановского форварда Сергея Сероуха, которому также присуждено звание лучшего бомбардира сезона с 67 (34+33) очками. По его словам, все игроки команды понимали, что от того, как они отработают матч, зависит не только судьба первого места, но и судьба команды-финалиста, которой предстоит защищать честь региона в Сочи.
Стоит отметить, что ХК «Титан» уже во второй раз становится чемпионом региональной Ночной Хоккейной Лиги и также во второй раз отправится представлять Омскую область в Финале Фестиваля в Сочи. В прошлом году омичи заняли почетное 5-е место, уступив в ¼-финала с минимальным счетом 2:3 команде «Авто» из Екатеринбурга, впоследствии ставшему обладателем Кубка Крутова.
Фото: пресс-служба АО "ГК "Титан"
Источник: ИА "Город55"