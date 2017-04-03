Омская хоккейная команда сразится за главный трофей НХЛ



По своему содержанию заключительная игра Ночной Хоккейной Лиги была ничуть не менее зрелищной, чем игры Континентальной Хоккейной Лиги. Огромное удовольствие от увиденного получили все пришедшие на матч зрители – они видели яркую и бескомпромиссную борьбу, сопровождающуюся «силовыми приемами, стычками между соперниками, обилием штрафных минут, эффектными сейвами вратарей»...



«Титан» с первых минут матча наращивал свое преимущество, и в конце концов, соперникам так и не удалось размочить счет игры. Все четыре заброшенные шайбы на счету у титановского форварда Сергея Сероуха, которому также присуждено звание лучшего бомбардира сезона с 67 (34+33) очками. По его словам, все игроки команды понимали, что от того, как они отработают матч, зависит не только судьба первого места, но и судьба команды-финалиста, которой предстоит защищать честь региона в Сочи.