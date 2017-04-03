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Новинка АвтоВАЗа универсал Lada Vesta замечен на дороге

3 апреля 2017, 13:58
Снимки фотошпионов.

В Интернете появились снимки, предположительно, кросс-версии универсала Lada Vesta во время тестовых испытаний в Тольятти. Снимки тестового прототипа, покрытого камуфляжной пленкой, в социальных сетях разместили фотошпионы.

Модель получила более массивный задний бампер и антенна, выполненная в стиле «акульего плавника». Прежде неоднократно появлялась информация о том, что Lada Vesta SW выйдет на российский рынок в 2017 году, причем касается это не только универсала, но и кросс-версии.

Производство Lada Vesta SW должно начаться в Ижевске 30 июня 2017 года. Все работы по проекту, согласно последней информации, идут в соответствии с намеченным графиком.


Фото: vk.com/russiancarsindustry




Источник: ИА "Город55"

#Новости#Общество#Авто
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