Новинка АвтоВАЗа универсал Lada Vesta замечен на дороге

В Интернете появились снимки, предположительно, кросс-версии универсала Lada Vesta во время тестовых испытаний в Тольятти. Снимки тестового прототипа, покрытого камуфляжной пленкой, в социальных сетях разместили фотошпионы.
Модель получила более массивный задний бампер и антенна, выполненная в стиле «акульего плавника». Прежде неоднократно появлялась информация о том, что Lada Vesta SW выйдет на российский рынок в 2017 году, причем касается это не только универсала, но и кросс-версии.
Производство Lada Vesta SW должно начаться в Ижевске 30 июня 2017 года. Все работы по проекту, согласно последней информации, идут в соответствии с намеченным графиком.
Фото: vk.com/russiancarsindustry
Источник: ИА "Город55"