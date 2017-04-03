На ремонт дорог во дворах Омска направят 100 млн федеральных средств

Необходимые документы уже подписаны, сообщают в пресс-службе мэрии Омска. Всего на благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров и подъездов к многоквартирным домам Омский регион получит 354,8 миллионов рублей, из облбюджета на данные цели направят еще 94,7 миллиона рублей.



Прием заявок на выделение субсидий для обустройства дворовых территорий пройдет с 5 по 11 апреля. На обустройство городских парков выделено дополнительно 1,6 миллионов рублей; отбор объектов для предоставления средств пройдет 6 апреля. Претендовать на материальную поддержку благоустройства может не только областной центр, но и все города Омской области.