На ремонт дорог во дворах Омска направят 100 млн федеральных средств

В окружных администрациях Омска начат прием заявок от горожан на асфальтирование дворовых территорий и межквартальных проездов в течение 2017 года. Только из федерального бюджета планируется направить более 100 миллионов рублей из федерального бюджета.
Необходимые документы уже подписаны, сообщают в пресс-службе мэрии Омска. Всего на благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров и подъездов к многоквартирным домам Омский регион получит 354,8 миллионов рублей, из облбюджета на данные цели направят еще 94,7 миллиона рублей.
Прием заявок на выделение субсидий для обустройства дворовых территорий пройдет с 5 по 11 апреля. На обустройство городских парков выделено дополнительно 1,6 миллионов рублей; отбор объектов для предоставления средств пройдет 6 апреля. Претендовать на материальную поддержку благоустройства может не только областной центр, но и все города Омской области.
По словам Дмитрия Шикалова, замминистра строительства и ЖКХ Омской области, данное финансирование позволит сделать российские города «более уютными и удобными для проживания». В числе основных принципов господдержки названо участие местных жителей в обсуждении и разработке программ благоустройства, а также в дальнейшем контроле над реализацией проектов.
Всего из выделяемых из федерального бюджета средств две трети планируется направить на благоустройство придомовых территорий, остальные деньги пойдут на создание зон отдыха – в соответствии с пожеланиями горожан. За результаты реализации проекта предусмотрена личная ответственность руководителей органов исполнительной власти.
В сжатые сроки, в течение недели, жителям многоквартирных домов Омска предложено решить на общих собраниях, какие тротуары и дворовые проезды подлежат первоочередному ремонту, как обустроить детскую площадку, организовать клумбу или зеленую зону – в целом, что можно сделать собственными силами, с привлечением управляющих компаний, предпринимателей и общественников, а что – за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"