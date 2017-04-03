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Мощный взрыв в метро Санкт-Петербурга, есть жертвы 18+

3 апреля 2017, 18:26
Сообщения информагентств.

Только что появилось срочное информационное сообщение ТАСС: в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, есть жертвы.

Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсетях.

Публикация от фотограф в СПб 📸МИША РИ📸 (@misha.ri)

Предварительно: взрыв произошел на станции «Сенная площадь». Помещения метрополитена сильно задымлены. Подробности уточняются.


Взрыв в метро Петербурга: погибли 10 человек. Очевидцы и СМИ Петербурга сообщают о том, что около 14:30 в метро произошло два взрыва: на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1". В результате взрыва в вагоне поезда на станции "Сенная" петербургского метро есть жертвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. По предварительным данным, погибли 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник. Закрыты станции "Площадь Восстания", "Садовая", "Невский проспект" и "Технологический институт". Идет эвакуация людей, в том числе из тоннеля, сообщает источник. Фото: Twitter #СанктПетербург #метро #взрыв

Публикация от ВЕСТИ.ru (@vesti24)


Источник: ИА "Город55"

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