Лазерное омоложение – миф или реальность?

Впервые в Алтайском крае, в Белокурихе, в Wellness-центре «TerraSPA» состоялась премьера лазера новейшего поколения Palomar ICON. Эта инновационная разработка американских ученых позволяет помолодеть на 10-15 лет без хирургического вмешательства!
Процедуры на лазере Palomar дают естественный стойкий эффект омоложения кожи за счет усиления её внутренних ресурсов: стимулирования выработки собственного коллагена и улучшения микроциркуляции. При этом результат виден уже после первой процедуры!
Области применения аппарата Palomar:
- сокращение морщин, включая область вокруг глаз;
- омоложение и улучшение структуры лица, шеи и области декольте;
- омоложение рук; - улучшение тонуса и цвета кожи;
- удаление сосудистой сетки и пигментных пятен;
- избавление от гравитационного птоза (мимических морщин);
- устранение рубцовых изменений, кожи удаление шрамов;
- эффективное удаление растяжек.
Курс омоложения с помощью лазера Palomar обладает накопительным эффектом: спустя 3-4 дня после первой процедуры кожа заметно подтягивается, разглаживаются мелкие морщинки. По мере восстановления клеток эффект омоложения усиливается. Максимальный результат достигается через несколько недель после последней процедуры курса. Эффект омоложения сохраняется от 3 до 5 лет после проведенного курса, состоящего из 3-5 процедур.
У данной процедуры есть несколько преимуществ, которые отличают ее от других методов омоложения:
- Высокая эффективность и глубина проникновения в кожу позволяет сократить количество процедур.
- Процедура не требует применения анестезии или другой специальной подготовки.
- Передовая технология гладкого импульса с одновременным контактным охлаждением на всем протяжении процедуры обеспечивает наивысшую безопасность и максимально возможную безболезненность.
- Фракционный метод воздействия сводит период реабилитации и восстановления к минимуму.
- Стойкий эффект. Клинически подтверждённые результаты. Лазерная подтяжка лица не просто убирает симптомы старения – она способствует пробуждению механизма омоложения кожи.
- Эффективное и щадящие воздействие на «трудные зоны»: область «гусиных лапок», шея, руки.
Приглашаем вас в Wellness-центр «TerraSPA» провести время с пользой для здоровья и красоты в атмосфере релакса и умиротворения!
Санаторий «Россия»
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1 Велнес-центр
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Источник: ИА «Город55»
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