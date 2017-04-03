Лазерное омоложение – миф или реальность?

Курс омоложения с помощью лазера Palomar обладает накопительным эффектом: спустя 3-4 дня после первой процедуры кожа заметно подтягивается, разглаживаются мелкие морщинки. По мере восстановления клеток эффект омоложения усиливается. Максимальный результат достигается через несколько недель после последней процедуры курса. Эффект омоложения сохраняется от 3 до 5 лет после проведенного курса, состоящего из 3-5 процедур.