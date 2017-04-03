Кандидатура 26-летнего политика на пост мэра Омска одобрена в Москве

На сегодняшний день подали заявления девять человек: общественник Андрей Иванищев, предприниматель Андрей Ерошевич, представители от КПРФ Виктор Жарков и Игорь Бекишев, комендант строительного городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй, инженер центра трудовой адаптации осужденных Игорь Козловский, депутат Заксобрания Игорь Антропенко. Фамилии еще двоих кандидатов не называются, поскольку они представили на регистрацию не полный пакет документов, отсутствовало согласие на обработку их персональных данных.