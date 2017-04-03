Кандидатура 26-летнего политика на пост мэра Омска одобрена в Москве

Стало известно имя еще одного кандидата на должность мэра Омска - это 26-летний депутат Законодательного Собрания Омской области Антон Берендеев, возглавляющий фракцию ЛДПР в областном парламенте.
- Да, это действительно так. В четверг, на прошлой неделе, мою кандидатуру одобрила партия, в пятницу я начал сбор документов. Сегодня, 3 апреля, я буду подавать документы в отборочную комиссию.
По словам Антона Берендеева, его кандидатуру на пост мэра рекомендовал высший совет партии ЛДПР и лично Владимир Жириновский. У него имеется опыт управления коммерческими компаниями, но, самое главное, депутатский опыт.
Напомним, первый этап отборочной компании по выбору мэра Омска - подача документов и регистрация кандидатов -заканчивается 6 апреля. В этот день будут официально названы фамилии кандидатов на должность главы Омска. Последний день приема документов от кандидатов - 4 апреля.
На сегодняшний день подали заявления девять человек: общественник Андрей Иванищев, предприниматель Андрей Ерошевич, представители от КПРФ Виктор Жарков и Игорь Бекишев, комендант строительного городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй, инженер центра трудовой адаптации осужденных Игорь Козловский, депутат Заксобрания Игорь Антропенко. Фамилии еще двоих кандидатов не называются, поскольку они представили на регистрацию не полный пакет документов, отсутствовало согласие на обработку их персональных данных.
Источник: ИА "Город55"