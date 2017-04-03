Авангард может лишиться двух основных нападающих

В межсезонье омский «Авангард» может расстаться с двумя лидерами атаки – Максимом Пестушко и Александром Пережогиным, сообщает «
Максим Пестушко, контракт которого с омским клубом рассчитан до конца следующего сезона, провел в составе «ястребов» 59 игр, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. В плей-офф форвард записал в свой актив только два ассиста.
Контракт легенды клуба Александра Пережогина истекает 30 апреля 2017 года. Тем не менее, хоккейный ресурс отмечет, что вероятность того, что опытный нападающий останется в «Авангарде» есть.
В нынешнем сезоне Пережогин выходил на лед в составе «Авангарда» в 60 встречах, в которых забросил 15 голов и отдал 13 результативных передач. В 9 играх плей-офф нападающий отметился 2 голевыми пасами.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА "Город55"