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Авангард может лишиться двух основных нападающих

3 апреля 2017, 08:31
Инсайдерская информация.

В межсезонье омский «Авангард» может расстаться с двумя лидерами атаки – Максимом Пестушко и Александром Пережогиным, сообщает «Хоккейная правда» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Максим Пестушко, контракт которого с омским клубом рассчитан до конца следующего сезона, провел в составе «ястребов» 59 игр, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. В плей-офф форвард записал в свой актив только два ассиста.

Контракт легенды клуба Александра Пережогина истекает 30 апреля 2017 года. Тем не менее, хоккейный ресурс отмечет, что вероятность того, что опытный нападающий останется в «Авангарде» есть.

В нынешнем сезоне Пережогин выходил на лед в составе «Авангарда» в 60 встречах, в которых забросил 15 голов и отдал 13 результативных передач. В 9 играх плей-офф нападающий отметился 2 голевыми пасами.


Фото: hawk.ru


Источник: ИА "Город55"

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