Жуткое столкновение на трассе: ребенок погиб, 9 - госпитализированы

Итог ДТП: до приезда скорой помощи на месте от полученных травм скончалась девочка 2012 года рождения, которая на момент аварии находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Кроме этого, в медицинское учреждение госпитализированы: водитель и пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а также 7 пассажиров маршрутного микроавтобуса.