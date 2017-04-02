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Жуткое столкновение на трассе: ребенок погиб, 9 - госпитализированы

2 апреля 2017, 09:04
ДТП в Саргатском районе.

Накануне на трассе Омск-Тара, в Саргатском районе, произошло смертельное ДТП, в результате которого 9 человек госпитализированы и один погиб.

Сообщение об автоаварии в районе 124 километра трассы Омск-Тара поступило на пульт «02» 1 апреля в 12 часов, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сотрудники, выехавшие на место происшествия, предварительно установили: женщина-водитель на автомобиле марки Nissan Bluebird, направляясь в сторону областного центра, не справившись с управлением, выехала на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где столкнулась с автомобилем IVEKO, следовавшим по маршруту Омск-Знаменка.

Итог ДТП: до приезда скорой помощи на месте от полученных травм скончалась девочка 2012 года рождения, которая на момент аварии находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Кроме этого, в медицинское учреждение госпитализированы: водитель и пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а также 7 пассажиров маршрутного микроавтобуса.

Полицейские в ходе назначенной проверки выяснят и установят все причины и обстоятельства автостолкновения на трассе Омск-Тара.

Фото: иллюстрация

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