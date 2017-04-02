Жуткое столкновение на трассе: ребенок погиб, 9 - госпитализированы

Накануне на трассе Омск-Тара, в Саргатском районе, произошло смертельное ДТП, в результате которого 9 человек госпитализированы и один погиб.
Сообщение об автоаварии в районе 124 километра трассы Омск-Тара поступило на пульт «02» 1 апреля в 12 часов, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Сотрудники, выехавшие на место происшествия, предварительно установили: женщина-водитель на автомобиле марки Nissan Bluebird, направляясь в сторону областного центра, не справившись с управлением, выехала на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где столкнулась с автомобилем IVEKO, следовавшим по маршруту Омск-Знаменка.
Итог ДТП: до приезда скорой помощи на месте от полученных травм скончалась девочка 2012 года рождения, которая на момент аварии находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Кроме этого, в медицинское учреждение госпитализированы: водитель и пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а также 7 пассажиров маршрутного микроавтобуса.
Полицейские в ходе назначенной проверки выяснят и установят все причины и обстоятельства автостолкновения на трассе Омск-Тара.
Фото: иллюстрация