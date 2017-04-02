Прокуратура проверит врачей, из-за лечения которых омичка впала в кому

В прокуратуре Советского округа города Омска назначена и проводится проверка по сообщениям из средств массовой информации о том, что в БУЗОО «Городская клиническая больница №3» после поставленного укола врачи ввели 9-летнюю пациентку в состояние искусственной комы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел 30 марта. На лечении в указанном медицинском учреждении находилась девочка, которой в связи с хронической почечной недостаточностью и развившейся пневмонией, медицинский работник поставил назначенный лечащим врачом укол с препаратом, содержащим антибиотик и лидокаин. После чего у девочки началась сильная аллергическая реакция, врачи вынуждены были ввести ее с состояние искусственной комы.
Отмечается, что в ходе надзорным органом будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, а также оценена их полнота, правильность, адекватность и своевременность. Кроме этого, взят на контроль ход
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