Прокуратура проверит врачей, из-за лечения которых омичка впала в кому

Напомним, инцидент произошел 30 марта. На лечении в указанном медицинском учреждении находилась девочка, которой в связи с хронической почечной недостаточностью и развившейся пневмонией, медицинский работник поставил назначенный лечащим врачом укол с препаратом, содержащим антибиотик и лидокаин. После чего у девочки началась сильная аллергическая реакция, врачи вынуждены были ввести ее с состояние искусственной комы.