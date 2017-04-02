Омичей ждут перепады температуры от -19 до +2, метель и сильный ветер

Умеренно морозная погода с ночным похолоданием до -19 в сопровождении сильного, порывистого ветра до 20 м/с продержится в Омском регионе, судя по предварительному прогнозу омских синоптиков, по крайней мере, еще три дня.
Сегодня, 2 апреля, в течение суток прогнозируется ночная температура от -9 до -14 градусов, местами до -19, дневная – от 0 до -5 градусов.
Ветер в порывах может достичь ночью 18 метров в секунду, днем от 7 до 12 м/с.
Завтра, 3 апреля, в понедельник – днем от +2 до -3 градусов, ночью -7…-12, при прояснении до минус 17. Также ночью местами пройдет снег, по районам области ожидается метель. Кроме этого, ветер в порывах может достичь 20 метров в секунду, в целом по области от 9 до 14 метров в секунду.
Во вторник, 4 апреля, сохранится аналогичная ситуация: местами метель при сильном ветре от 7 до 12 метров в секунду, при порывах до 18 м/с. Дневная температура составит 0…-5 градусов, ночью -5…-10 градусов, в некоторых районах области столбики термометров опустятся до -15.
Фото: иллюстрация