Омичей ждут перепады температуры от -19 до +2, метель и сильный ветер

Завтра, 3 апреля, в понедельник – днем от +2 до -3 градусов, ночью -7…-12, при прояснении до минус 17. Также ночью местами пройдет снег, по районам области ожидается метель. Кроме этого, ветер в порывах может достичь 20 метров в секунду, в целом по области от 9 до 14 метров в секунду.