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Новый тренер Авангарда прилетел в Омск

2 апреля 2017, 14:31
Новый тренер Авангарда прилетел в Омск

Сегодня в официальном паблике ХК в «ВК» появился видео ролик с местного аэропорта, куда ранним утром 2 апреля прилетел Андрей Скабелка, с которым заключен долгосрочный контракт.


В своем первом интервью в здании омского аэропорта Андрей Скабелка рассказал о планах и задачах в качестве нового наставника ястребов.


Как отметил Скабелка, первая задача – познакомиться с ребятами, далее вникнуть в структуру клуба и провести трехнедельный сбор.


«В начале первой недели будем заниматься все вместе, ну а дальше посмотрим – кого-то где-то, может, освободим. Намного важнее посмотреть молодых ребят», - сказал главный тренер.


Отмечается, что тренер уже ведет разговоры по игрокам, комплектованию команды и тренерском штабе.


А. Скабелка: «Как только все прояснится, обязательно объявим»

Фото: vk.com/hc_avangardomsk

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