Новый тренер Авангарда прилетел в Омск

Сегодня в официальном паблике ХК в «ВК» появился видео ролик с местного аэропорта, куда ранним утром 2 апреля прилетел Андрей Скабелка, с которым
В своем первом интервью в здании омского аэропорта Андрей Скабелка рассказал о планах и задачах в качестве нового наставника ястребов.
Как отметил Скабелка, первая задача – познакомиться с ребятами, далее вникнуть в структуру клуба и провести трехнедельный сбор.
«В начале первой недели будем заниматься все вместе, ну а дальше посмотрим – кого-то где-то, может, освободим. Намного важнее посмотреть молодых ребят», - сказал главный тренер.
Отмечается, что тренер уже ведет разговоры по игрокам, комплектованию команды и тренерском штабе.
А. Скабелка: «Как только все прояснится, обязательно объявим»
Фото: vk.com/hc_avangardomsk