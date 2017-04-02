Автоледи, вылетев на встречку, врезалась в автобус с 15-ю пассажирами

Прокуратурой Саргатского района взято на особый контроль расследование уголовного дело, возбужденного по факту смертельного ДТП на трассе Омск-Тара, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.
Надзорный орган посчитал обоснованным постановление ОМВД России по Саргатскому району о возбуждении в отношении 30-летней женщины-водителя уголовного дела по статье 264 части 3 УК России – нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Напомним,
В результате ДТП на трассе девочка 2012 года рождения погибла на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены 9 человек. В настоящее время 7 из них отпущены, после оказания медпомощи.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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