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Автоледи, вылетев на встречку, врезалась в автобус с 15-ю пассажирами

2 апреля 2017, 11:39
Есть погибший и пострадавшие.

Прокуратурой Саргатского района взято на особый контроль расследование уголовного дело, возбужденного по факту смертельного ДТП на трассе Омск-Тара, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.

Надзорный орган посчитал обоснованным постановление ОМВД России по Саргатскому району о возбуждении в отношении 30-летней женщины-водителя уголовного дела по статье 264 части 3 УК России – нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.


Напомним, автоавария произошла накануне в районе 124 километра трассы Омск-Тара. 30-летняя женщина за рулем иномарки Nissan Bluebird, не справившись с управлением, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским микроавтобусом IVEKO, в салоне которого находились 15 пассажиров и 2 водителя.


В результате ДТП на трассе девочка 2012 года рождения погибла на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены 9 человек. В настоящее время 7 из них отпущены, после оказания медпомощи.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: vk.com/regik55

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