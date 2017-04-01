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В омской больнице 9-летняя девочка впала в кому после укола

1 апреля 2017, 09:38
Ведется проверка.

Следственные органы СК РФ по Омской области начали проведение доследственной проверки по ранее размещенному в СМИ сообщению о том, что 30 марта девочка, проходившая лечение в отделе нефрологии детской клинической больнице №3, впала в кому после укола лидокаина.

Согласно предварительным данным, врач, не проверив аллергические реакции, поставил 9-летнему ребенку укол лидокаина, в результате чего у девочки началась сильная аллергическая реакция.

Следователи в ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, оценят адекватность проводимого лечения, а также дадут правовую оценку действиям медиков. По итогам данной проверки будет вынесено процессуальное решение.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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