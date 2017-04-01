Украинские радикалы в Сети призывают россиян к беспорядкам

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Аналитики констатируют, что 27 марта «ВКонтакте» была создана группа протестного мероприятия, главным лозунгом которого является требование «системных изменений в стране». Ее анонимный организатор призывает «небезразличных граждан» выйти к Кремлю 2 апреля. Уже к 30 марта о своем желании поучаствовать в акции заявило около 3 тысяч пользователей.
Однако проверка установила, что практически все сообщения размещались заинтересованными лицами через подложные учетные записи, имитирующие реальных людей. Иначе говоря, они опубликованы с помощью программы автоматизированной генерации сообщений (ботов).
Первая запись в группе сделана 27 марта в 10:59, т.е. на следующий день после митингов Навального.
Проанализировав подписчиков группы, можно обратить внимание, что достаточно большую долю из их общего числа составляют поддельные и раскрученные аккаунты. В частности, у таких пользователей огромное количество «друзей».
Но отличительной чертой таких аккаунтов в данном случае является тот факт, что люди, поддерживающие митинг и народные волнения, не имеют репостов искомой группы.
Таким образом, можно с большой вероятностью утверждать, что данная группа вместе с большей частью ее подписчиков были «раскручены» или куплены «под ключ» в специальных сервисах накрутки.
Большое количество подписчиков группы, а также большое количество друзей этих подписчиков, говорит о желании придать предстоящему событию характер актуальности, внушить рядовым пользователям «ВКонтакте» «весомость» группы, ее значимость в информационном поле, что может склонить обычного пользователя подписаться или просто ознакомится с информацией, распространяемой в группе.
На самом деле число активных пользователей в одноименной группе Facebook составляет 128 человек (не факт что среди них нет купленных), в Telegram-Kaнале данной группы состоит 65 человек, на Twitter подписано порядка 100 человек (также не факт, что не куплены).
Росту популярности группы способствовал перепост в сообществе «РосПил – война коррупции – Алексей Навальный», число подписчиков которого превышает 265 тысяч человек. При этом важно отметить, что представители ФБК публично дистанцировались от идеи организации протестов на Красной площади заметили, что администрированием группы проектов «РосПил» занимается активист, не имеющий отношения к их Фонду. Сотрудники ФБК, не находящиеся под арестом после 26 марта, заявляли в соцсетях, что призывы анонимной группы являются провокацией.
Свое участие в деятельности сетевых «организаторов» протеста на Красной площади отрицает и один из основателей движения «Новая оппозиция» Марк Гальперин.
Еще одним каналом распространения инициативы стала петиция, составленная автором под псевдонимом «Денис Денисов» на международном сервисе Change.org. Характерно, что призыв к участию в протестах 2 апреля и гиперссылка на группу «ВКонтакте» вставлены в текст обращения, призывающего отменить «пакет Яровой».
Так же «ВКонтакте» действует группа Beautifull and Smart, которая размещает информацию о предстоящей акции в форумах интернет-ресурсов оппозиционной направленности и на сервисе микроблогов Twitter. Пользователям предлагается оказать финансовую помощь сообществу через платежную систему Qiwi. Реквизиты включают в себя украинский телефонный номер с международным кодом +380.
Таким образом, делают вывод аналитики, «на фоне резко возросшего интереса российской аудитории социальных сетей и блогосферы к протестному движению, украинская сторона предприняла попытку спровоцировать новый виток протестной активности с целью обострения социально-политической обстановки в Российской Федерации».
Из вышесказанного редакция «Новых Известий» делает следующий вывод:
Проще говоря, речь идет о вмешательстве иностранцев во внутренние дела России. Которое, по мнение «НИ», может только дискредитировать наше оппозиционное движение и низвести мирные протесты до уровня горящих покрышек и «коктейлей Молотова». Как говорится – не дай Бог!