Украинские радикалы в Сети призывают россиян к беспорядкам

Росту популярности группы способствовал перепост в сообществе «РосПил – война коррупции – Алексей Навальный», число подписчиков которого превышает 265 тысяч человек. При этом важно отметить, что представители ФБК публично дистанцировались от идеи организации протестов на Красной площади заметили, что администрированием группы проектов «РосПил» занимается активист, не имеющий отношения к их Фонду. Сотрудники ФБК, не находящиеся под арестом после 26 марта, заявляли в соцсетях, что призывы анонимной группы являются провокацией.