Тротуарную плитку заменят асфальтовым покрытием



- Проблема в том, что передние конечности гуманоидов не предназначены для укладки тяжелых предметов ниже уровня стоп.- сказал корреспонденту "НИ" анонимный доктор наук.- Если рабочий-плитоукладчик делает работу сидя на корточках, то у него нарушается кровоток в нижней части тела. Если же он не сгибает ноги, а постоянно нагибается, то мы видим прилив крови к голове. В обоих случаях точность попадания плитки в стыки не является оптимальной.