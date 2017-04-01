Тротуарную плитку заменят асфальтовым покрытием

Проблема пришедшей в негодность тротуарной плитки актуально для любого города, в том числе и Омска. К примеру, на отрезке проспекта Маркса между улиц Съездовская и Маркса старая плитка местами находится в таком состоянии, что по ней совершенно невозможно ходить. И менять, видимо, ее никто не собирается.
Москва и плитка
В столице по этому поводу решили поступить радикально и снести все плитки подчистую, заменив их бесшовным покрытием – типа асфальт. Об этом 1 апреля стало известно сетевому изданию «
Как сообщили на пресс-конференции КБ «Стрекла» и департамента благоустройства г. Москвы, с 2017 года в Москве заменят плитку на асфальт. Реновации улиц рассчитана на три года и обойдется столичному бюджету в 83 млрд рублей.
Как рассказал сооснователь КБ «Стрекла» Илья Центципер-Осколков, «Плитка обладает плохими антиледными свойствами и неустойчива на песчаной подушке. Мировые тенденции говорят о том, что крупные мегаполисы повсеместно переходят на бесшовное покрытие – типа асфальт. Это более эргономично для владельцев велосипедов и позволяет сохранить привычный облик столицы. Конечно, мы планируем не просто заменить плитку асфальтом, но и восстановить ливневую канализацию, чтобы не допустить повторения истории с подтоплением московских улиц».
В свою очередь другой источник «НИ» отмечает, что решающим фактором в масштабной переделке недавно уложенных плиточных тротуаров стало мнение москвичей, более половины которых не одобрили качество и внешний вид бетонной плитки после прошедшей зимы.
Во многих местах столицы, включая исторический центр, перекошенная плитка вызывает глумливые отзывы туристов со всего мира и горечь россиян, не понимающих, на что были потрачены их налоги.
В одних местах плитка просела, образуя «идеальные» лужи, в других – встала дыбом, в третьих – потеряла защитный верхний слой и, попросту говоря, облезла.
Кроме того, статистика травмпопунктов столицы показывает, что количество ушибов и переломов в зимний период в районах, выложенных тротуарной плиткой, на 40 процентов больше, чем в районах сплошного асфальта. Причина в том, что плитка обладает плохими антиледными свойствами.
Впрочем, травмоопасность плитки велика и летом,- когда тонкие каблуки женщин застревают в стыках. Врачи напоминают, что падение человека «с высоты собственного тела», усиленное скоростью пешехода, приводит к тяжелейшим повреждениям, как отдельных частей тела, так и всего организма.
В этих условиях мэрия столицы заказала сравнительное исследование во ВНИИ асфальтобетонных покрытий, которое победило на тендере, предложив минимальную цену за научный труд - 15 млрд рублей.
Испытатели асфальта за работой
- В результате натурных испытаний с применением видеосъемки мы доказали более высокую прочность асфальтобетона в сравнении с песчано-бетонной плиткой, - рассказал «НИ» завотделом ВНИИ Ум Задов.
В течение месяца исследователи провели тридцать циклов заморозки и разморозки испытуемых материалов. Выяснилось, что плитка теряла свои потребительские качества на 27 процентов быстрее, нежели традиционный асфальт.
Кроме того, на решение московского правительство по замене плитки на асфальт повлияли выводы специалистов из Института Физиологии Человека.
Физиология человека противоречит укладке плитки, считают ученые
Работа на корточках нарушает мозговое кровообращение людей
- Проблема в том, что передние конечности гуманоидов не предназначены для укладки тяжелых предметов ниже уровня стоп.- сказал корреспонденту "НИ" анонимный доктор наук.- Если рабочий-плитоукладчик делает работу сидя на корточках, то у него нарушается кровоток в нижней части тела. Если же он не сгибает ноги, а постоянно нагибается, то мы видим прилив крови к голове. В обоих случаях точность попадания плитки в стыки не является оптимальной.
А в целом руки человека предназначены для мелкой моторики - например, они хорошо считают купюры в пачке, но плохо - оперируют предметами весом более 200 граммов.
Гусеничный асфальтоукладчик заменяет 80 рабочих - плиткоукладчиков
Между тем укладка асфальта не предполагает ручной труд, она более автоматизирована асфальтоукладчиками, а, значит, вероятность брака в этом процессе намного меньше. Главное – не «химичить» с составом асфальтовой смеси. Но это уже – вопрос Московской прокуратуры.
По нашим данным, в кулуарных дискуссиях сотрудников мэрии со специалистами различных служб звучал и аргумент историков против плитки - она, дескать, в критических ситуациях может стать «орудием пролетариата», либо криминальных экстремистов разных мастей.
Впрочем, на специальном заседании московского правительства рассматривался и промежуточный вариант, который неоднократно предлагался известным блогером Ильей Варламовым: не заливать плитку асфальтом до тех пор, покуда подрядчики не научатся класть ее правильно и за свой счет.