Полиция устанавливает личность пешехода, сбитого насмерть Land Cruiser

Накануне в дежурную часть ГИБДД в 23:25 поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге Челябинск-Новосибирск.
Предварительно установлено, что управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser мужчина 1965 года рождения на 747-м километре автодороги Челябинск-Новосибирск сбил пешехода, который неожиданно вышел перед внедорожником на проезжую часть.
В результате случившегося происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм, в настоящее время его личность устанавливается.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установят все обстоятельства и причины случившегося смертельного ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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