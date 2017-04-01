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Полиция устанавливает личность пешехода, сбитого насмерть Land Cruiser

1 апреля 2017, 14:54
Мужчина неожиданно вышел на дорогу.

Накануне в дежурную часть ГИБДД в 23:25 поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге Челябинск-Новосибирск.

Предварительно установлено, что управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser мужчина 1965 года рождения на 747-м километре автодороги Челябинск-Новосибирск сбил пешехода, который неожиданно вышел перед внедорожником на проезжую часть.

В результате случившегося происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм, в настоящее время его личность устанавливается.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установят все обстоятельства и причины случившегося смертельного ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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