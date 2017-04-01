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Омск получит заряд по полной в воскресенье, 2 апреля

1 апреля 2017, 15:25
Молодежь приглашают на массовую зарядку.

На площади перед центральным входом в библиотеку им. Пушкина (Красный Путь, 11) 2 апреля с 12 до 13 часов состоится молодежная акция – массовая зарядка «Молодежь навстречу Фестивалю».

Участие в событии примут более 200 студентов вузов и сузов, представителей молодежных общественных организаций и объединений, движения паркур, а также спортивных команд по фитнесу. Присоединиться к акции и получить заряд бодрости могут все желающие.

В октябре 2017 года Россия станет центром международного молодёжного взаимодействия. С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который соберет более 20 000 тысяч молодых людей со всего мира.

Источник: omskportal.ru

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