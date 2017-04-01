Миллиардер Илон Маск запустит в Омске гиперскоростное метро

Напомним, в начале 2017 года стало известно, что
Так вот, как стало известно редакции портала Gorod55.ru из собственных источников, Илон Маск в начале марта 2017 года без лишней огласки посетил Омск, где провел переговоры с региональным правительством о подготовке инфраструктуры метрополитена к функционированию в ближайшем будущем как узла сразу трех линий глобальной транспортной сети Hyperloop.
Для этого единственная станция
Основной объем капиталовложений по запуску метро будет выполнен самой компанией Hyperloop, так как в местном бюджете для этого денег не предусмотрено.
Глобальное метро Hyperloop, соединяющее все крупнейшие города мира в единую транспортную сеть, представляет собой технологию вакуумного поезда, передвигающегося с огромной скоростью внутри непрерывного тоннеля, пролегающего либо под землей, либо на опорах над землей.
Параллельно со встречей в облправительстве с Илоном Маском в Городском музее «Искусство Омска» открылась выставка «Маршрут», где была особо подчеркнута уникальность нашего метро, состоящего всего из