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Миллиардер Илон Маск запустит в Омске гиперскоростное метро

1 апреля 2017, 14:25
Глобальная транспортная сеть.

Напомним, в начале 2017 года стало известно, что Омск включен в схему глобального метрополитена Hyperloop. Автором идеи данного вида транспорта ближайшего будущего является миллиардер Илон Маск (Elon Musk), более известный по своему проекту многоразовой космической ракеты орбитального класса Falcon 9.

Так вот, как стало известно редакции портала Gorod55.ru из собственных источников, Илон Маск в начале марта 2017 года без лишней огласки посетил Омск, где провел переговоры с региональным правительством о подготовке инфраструктуры метрополитена к функционированию в ближайшем будущем как узла сразу трех линий глобальной транспортной сети Hyperloop.


Для этого единственная станция омского метро будет оборудованf по последнему слову техники и превратится в гиперскоростную магистраль. После запуска городской сети к ней уже подтянут вакуумные тоннели глобальной сети.

Основной объем капиталовложений по запуску метро будет выполнен самой компанией Hyperloop, так как в местном бюджете для этого денег не предусмотрено.

Глобальное метро Hyperloop, соединяющее все крупнейшие города мира в единую транспортную сеть, представляет собой технологию вакуумного поезда, передвигающегося с огромной скоростью внутри непрерывного тоннеля, пролегающего либо под землей, либо на опорах над землей.

Параллельно со встречей в облправительстве с Илоном Маском в Городском музее «Искусство Омска» открылась выставка «Маршрут», где была особо подчеркнута уникальность нашего метро, состоящего всего из одной станции. Как раз больше для схемы Hyperloop и не надо.



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