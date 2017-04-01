Миллиардер Илон Маск запустит в Омске гиперскоростное метро

Параллельно со встречей в облправительстве с Илоном Маском в Городском музее «Искусство Омска» открылась выставка «Маршрут», где была особо подчеркнута уникальность нашего метро, состоящего всего из одной станции . Как раз больше для схемы Hyperloop и не надо.