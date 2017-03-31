Выпавшая с 6 этажа в Омске малышка выжила благодаря одежде и сугробу

Омские следователи продолжают устанавливать обстоятельства несчастного случая, который произошел накануне в Советском округе. Напомним, в медицинское учреждение поступила
По данным пресс-службы регионального СУ СК России, бабушка, пришедшая вместе с девочкой с уличной прогулки домой, помогала раздеться прадеду ребенка, в это время шустрая девочка самостоятельно заскочила на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Родственница потерпевшей отмечает, что окно открыла для проветривания комнаты еще при уходе из дома.
По счастливой случайности, при падении с высоты ребенок не пострадал, скорее всего, важную роль в этом сыграла не снятая верхняя одежда, потому что сугроб, в который упала девочка, был небольшого размера. Врачи, осмотрев малышку, не обнаружили серьезных повреждений, только ушибы мягких тканей.
Семья, где мать одна воспитывает дочь и сына, характеризуется положительно.
В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, после чего будет дана правовая оценка действиям взрослых, которые оставили хоть на время, маленького ребенка без присмотра. Результатом станет вынесение процессуального решения.
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