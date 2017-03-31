Город55
ГлавноеВсе новости

Выпавшая с 6 этажа в Омске малышка выжила благодаря одежде и сугробу

31 марта 2017, 16:58
Бабушка проветривала комнату.

Омские следователи продолжают устанавливать обстоятельства несчастного случая, который произошел накануне в Советском округе. Напомним, в медицинское учреждение поступила 1,5-годовалая девочка, которая выпала из окна квартиры, располагающейся на 6-м этаже.

По данным пресс-службы регионального СУ СК России, бабушка, пришедшая вместе с девочкой с уличной прогулки домой, помогала раздеться прадеду ребенка, в это время шустрая девочка самостоятельно заскочила на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Родственница потерпевшей отмечает, что окно открыла для проветривания комнаты еще при уходе из дома.

По счастливой случайности, при падении с высоты ребенок не пострадал, скорее всего, важную роль в этом сыграла не снятая верхняя одежда, потому что сугроб, в который упала девочка, был небольшого размера. Врачи, осмотрев малышку, не обнаружили серьезных повреждений, только ушибы мягких тканей.

Семья, где мать одна воспитывает дочь и сына, характеризуется положительно.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, после чего будет дана правовая оценка действиям взрослых, которые оставили хоть на время, маленького ребенка без присмотра. Результатом станет вынесение процессуального решения.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании — 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20