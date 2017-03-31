Выпавшая с 6 этажа в Омске малышка выжила благодаря одежде и сугробу

По данным пресс-службы регионального СУ СК России, бабушка, пришедшая вместе с девочкой с уличной прогулки домой, помогала раздеться прадеду ребенка, в это время шустрая девочка самостоятельно заскочила на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Родственница потерпевшей отмечает, что окно открыла для проветривания комнаты еще при уходе из дома.