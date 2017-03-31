Выброс формальдегида произошел в Омске

На территории Омска в Октябрьском округе зафиксировано превышение максимальной разово допустимой концентрации формальдегида.
Об этом свидетельствуют представленные специалистами ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Все параметры по остальным видам опасных веществ находятся в норме.
Отметим, что в Октябрьском округе превышение допустимой концентрации формальдегида фиксируется периодически. В последний раз это происходило в конце февраля,
Фото: иллюстрация