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Выброс формальдегида произошел в Омске

31 марта 2017, 11:19
Опасные химикаты.

На территории Омска в Октябрьском округе зафиксировано превышение максимальной разово допустимой концентрации формальдегида.

Об этом свидетельствуют представленные специалистами ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Все параметры по остальным видам опасных веществ находятся в норме.

Отметим, что в Октябрьском округе превышение допустимой концентрации формальдегида фиксируется периодически. В последний раз это происходило в конце февраля, тогда было зафиксировано превышение в 1,3-1,5 раза.


Фото: иллюстрация

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