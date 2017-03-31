Вассерман: заявку на Олимпиаду поддерживают 88% жителей Лос-Анджелеса

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пользуются незыблемым общественным доверием. Об этом
По его словам 88% жителей Лос-Анжелеса поддерживают идею проведения у них олимпиады. Причем это люди в возрасте от 18 до 34 лет.
- У МОКа нет причин для волнения касательно поддержки со стороны молодежи Лос-Анджелеса: наш город – оазис Олимпийского оптимизма в то самое время, когда оптимизм так необходим Олимпийскому движению, - отметил Вассерман.
Добавив при этом, что Лос-Анжелеса-2024 предлагает широкую поддержку общественности, сбалансированный бюджет, реальный опыт проведения предыдущих олимпийских игр. И если выберут Лос-Анжелес, то будет семь лет для стабилизации Олимпийского мира.
По словам Вассермана, проект Лос-Анжелеса-2024 позволит восстановить кредит доверия к Олимпийским играм, укрепит финансовую составляющую движения и откроет новые перспективы для молодежи.
- Мы не ставим ультиматумы – мы предлагаем новые возможности. Тем не менее, как и в остальном в реальной жизни, возможности открываются лишь на короткие промежутки времени, - подвел итог Вассерман.
Фото: sovsport.ru