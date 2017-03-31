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В Омске установят десятки уличных видеокамер для наблюдения

31 марта 2017, 13:25
Противодействие терроризму.

Установка систем уличного наблюдения проходит в рамках развития систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

Как сообщает сайт «Омская губерния», всего будет установлено порядка 50 видеокамер и 27-ми местах массового пребывания людей.

По этому поводу в региональном правительстве прошло совещание под руководством зампредседателя правительства Омской области Игорь Бондарев.

В настоящее время проводится проверка предпроектных обследований по госконтракту на выполнение опытно-конструкторских работ, который заключен между Главным управлением региональной безопасности Омской области и ПАО «Ростелеком».

Установка 50 видеокамер будет происходить в 27 местах массового пребывания людей в период с 2019 по 2020 гг.

Цель новой сети видеонаблюдения: противодействие терроризму и обеспечение безопасности. Камеру установят в парках, бульварах, скверах, на остановках, на Ленинском рынке, ж/д вокзале, автовокзале и в аэропорту.

Все полученные данные будут обрабатываться автоматически, что, при необходимости, позволит в кратчайшие сроки находить нужную информацию.

Источник: ИА «Город55»

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