В Омске установят десятки уличных видеокамер для наблюдения

Установка систем уличного наблюдения проходит в рамках развития систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».
Как сообщает сайт «Омская губерния», всего будет установлено порядка 50 видеокамер и 27-ми местах массового пребывания людей.
По этому поводу в региональном правительстве прошло совещание под руководством зампредседателя правительства Омской области Игорь Бондарев.
В настоящее время проводится проверка предпроектных обследований по госконтракту на выполнение опытно-конструкторских работ, который заключен между Главным управлением региональной безопасности Омской области и ПАО «Ростелеком».
Установка 50 видеокамер будет происходить в 27 местах массового пребывания людей в период с 2019 по 2020 гг.
Цель новой сети видеонаблюдения: противодействие терроризму и обеспечение безопасности. Камеру установят в парках, бульварах, скверах, на остановках, на Ленинском рынке, ж/д вокзале, автовокзале и в аэропорту.
Все полученные данные будут обрабатываться автоматически, что, при необходимости, позволит в кратчайшие сроки находить нужную информацию.
Источник: ИА «Город55»