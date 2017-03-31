Три омича заработали на инсценированных ДТП 1,2 миллиона рублей

Трое жителей Омска проходят фигурантами по уголовному делу об инсценированных ДТП, в результате которых они получили от трех страховых компаний выплаты на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Следователи СУ УМВД России по Омской области в ходе проведения оперативных мероприятий выявили ряд инсценированных дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становились одни и те же автомобили, но при этом заявители на получение выплат по страхованию являлись совершенно разные люди. Под подозрение попали трое омичей: мужчины 31-го, 33-х и 45-ти лет.
Предварительно: фигурантами были организованы на улицах города и области инсценировки автостолкновений, причем половина из транспортных средств уже до этого имели повреждения, которые они получили в предыдущих авариях. Злоумышленники ставили автомобили нужным образом, затем фотографировали все и оформляли для получения соответствующих выплат страхового возмещения.
При этом роль аварийного комиссара во всех представленных документах исполнял старший из подозреваемых. Также установлено, что в некоторых ДТП один из соучастников использовал личный автомобиль ВАЗ-2110, а в других за вознаграждения от будущей страховки привлечены иные автовладельцы.
Отмечается, что на настоящий момент времени известны 9 эпизодов аналогичных мошенничеств, при этом указывается сумма полученных страховых выплат - более 1,2 миллиона рублей. В ходе проведенных обысков обнаружены две иномарки, каждая из которых проходит по нескольким эпизодам – транспортные средства изъяты.
Следователи продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов криминальной деятельности злоумышленников, а также возможных причастных к ним лиц.
Санкция статьи – мошенничество в крупном размере в сфере страхования – 159.5 часть 3 Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Фото: 55.мвд.рф