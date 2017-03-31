Три омича заработали на инсценированных ДТП 1,2 миллиона рублей

Следователи СУ УМВД России по Омской области в ходе проведения оперативных мероприятий выявили ряд инсценированных дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становились одни и те же автомобили, но при этом заявители на получение выплат по страхованию являлись совершенно разные люди. Под подозрение попали трое омичей: мужчины 31-го, 33-х и 45-ти лет.