Те, кто сделал выброс, уже не контролировали его: версии атаки на Омск

«Мы знаем, что кто-то действительно произвел выброс этого меркаптана, либо с установки, либо что-то было слито. Любой здравомыслящий человек, когда запахло, закрутил бы кранчик. Увидел бы, что происходит и сказал: «Давай быстрее прикроем!» А оно не прикрывалось, продолжало вонять каждый день. Значит, те, кто сделал выброс, уже не контролировали его с определенного момента. Я уверен, что тот, кто это сделал, знал, что это вещество никто никогда не искал, что нет достоверных методов по определению ни самого вещества, ни концентрации. Нам сейчас уже говорят, что это мог быть другой меркаптан. Этот человек знал, что его не обнаружат, и он сейчас смеется над нами».