Те, кто сделал выброс, уже не контролировали его: версии атаки на Омск

Сегодня озвучены рабочие версии по загрязнению воздуха этилмеркаптаном; в городе проводится общественное расследование. Спикерами выступили директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов и старший преподаватель ОмГТУ, блогер Игорь Федоров.
На встречу с журналистами Федоров принес дихлофос, утверждая, что продукт обладает тем же запахом, который на протяжении месяца мучил омичей:
«Если распылить его в зал, мы с вами сможем еще раз окунуться в «атмосферу праздника». Я напоминаю, что запах одоранта мы впервые ощутили 16 февраля, а не восьмого марта, 17 еще один день он достаточно явственно пах. По результатам этих двух дней нас успокоили тем, что запах шел с некоей ГРС: "Все нормально, источник определен".
Затем Еремин на пресс-конференции сказал, что никакой информации про ГРС не было, что ее кто-то вбросил. То есть ГРС не было?», спрашивает Федоров.
Он напоминает, что с 16 февраля до 8 марта, когда в городе снова начало серьезно пахнуть, прошло почти 20 дней:
«Мы-то с вами не подозревали, что происходит. Но раз господин Еремин говорит, что никакой ГРС не было, значит и он, и остальные органы знали, что ситуация находится вне зоны контроля, и источник не назван. Я предполагал, что все контролирующие органы роют носом землю и ищут, откуда на самом деле пошел этот запах. Вбросив в прессу успокаивающую информацию, что это, дескать, некая ГРС, они должны были мобилизовать все!
Что мы получили за 20 дней до того кошмара, который начался на мартовских праздниках? Ничего не получили. Все это время люди, которые должны нас охранять, спокойно ждали, что проблема рассосется сама. А, может быть, действительно проблема была и в той самой газораспределительной станции, и там она действительно решена? Мы ничего не знаем», заключает блогер.
Ранее он спросил в нефтехимическом институте ОмГТУ, существуют ли какие-нибудь методики, как можно определить вещество в воздухе, которое до этого никто не ждал и не мерил. Выяснилось, что во всей стане это чуть ли не уникальный случай.
«Я вдруг понял, что ситуация вышла из-под контроля, либо она никогда и не находилась под контролем. Я могу понять контролирующие органы: действительно никто не ждал удара с этой стороны», добавляет Федоров.
По его словам, следователи на каждом проверяемом предприятии изъяли всю документацию, в том числе технические журналы, где каждая смена записывает, что происходит на производстве. При этом когда будет обработан огромный массив информации – неизвестно. Федоров отмечает:
«Мы знаем, что кто-то действительно произвел выброс этого меркаптана, либо с установки, либо что-то было слито. Любой здравомыслящий человек, когда запахло, закрутил бы кранчик. Увидел бы, что происходит и сказал: «Давай быстрее прикроем!» А оно не прикрывалось, продолжало вонять каждый день. Значит, те, кто сделал выброс, уже не контролировали его с определенного момента. Я уверен, что тот, кто это сделал, знал, что это вещество никто никогда не искал, что нет достоверных методов по определению ни самого вещества, ни концентрации. Нам сейчас уже говорят, что это мог быть другой меркаптан. Этот человек знал, что его не обнаружат, и он сейчас смеется над нами».
Федоров самостоятельно ездил по Красноярскому тракту, где – органолептически – обнаружил запах «сразу же на границе города»:
«Первый раз – в районе 28-й Северной, как раз ветер дул с севера. Затем обнаружил запах у завода пластмасс, чуть севернее «Омского каучука». Мне стало ясно, что источник есть и он находится там, где его все ищут. Затем пришлось выехать несколько раз: мне понятно, что источник находится где-то в районе заброшенного полигона промышленных отходов завода «Омский каучук», который находится севернее очистных сооружений Водоканала. Попасть туда пока не удалось. Пока общественность на завод не пускают, и мы слышим только одно: этилмеркаптан у нас в производстве не используется».
Напомним, ранее омичи создали интерактивную "карту химической атаки на Омск", принять участие в наполнении которой может каждый.
Исследователи «Зеленого патруля» уверены, что люди, которые знают виновных и отдают себе отчет в том, что совершается экологическое преступление, в городе есть. Эколог Роман Пукалов утверждает, что есть несколько рабочих версий утечки этилмеркаптана в Омске:
«ГРС ни в коем случае не надо сбрасывать со счетов. Именно в ведомственных документах ГРС содержится огромное количество ограничений и запрещений по обращению с этилмеркаптаном: это жесткий запрет перелива через открытую воронку (идет выброс в атмосферу), и контроль слива в подземные резервуары.
Этилмеркаптан постоянно используется на ГРС, именно там газ насыщают одорантом. Если такая ГРС располагается где-то на территории «Омского каучука», возможно, не технологические процессы и не пруды были причиной утечки газа».
«Как они говорят, у них какой-то другой одорант, не этилмеркаптан», добавляет Игорь Федоров.
В ответ на это Пукалов отмечает:
«У нас есть крупная организация, которая сейчас вообще не рассматривается как возможный виновник. Это «Омскгоргаз». Запах в центре города, с таким количеством ПДК – источник не может быть за пять-семь километров. При небольшом ветре запах рассеется, до 10-15-20 ПДК, но такой высокой концентрации не будет. Источник должен быть где-то рядом. Что это? Дядя Ваня, который не умеет переливать через воронку одорант? Технологические процессы на предприятиях, которые используют этилмеркаптан, также под большим подозрением».
Также Пукалов сообщил о нескольких «интересных сообщениях» от местных жителей из Николаевки и Новоалександровки:
«Как только газифицировали район, мы постоянно чувствуем запах газа». С чем это может быть связано? С гидратными пробками в сетях на тех же грсках, неумелым продувом пробок, задув туда метана – может, вместо метана какой-то другой раз использовался. В общем, чувствуется, что кто-то на хозяйствующем субъекте не умеет работать с этилмеркаптаном», заключает Пукалов.
Комментируя ситуацию с буферными прудами ОНПЗ, эколог замечает: «Не надо противоречить законам физики, не могут буферные пруды на второй стадии очистки быть источником испарения этилмеркаптана. Ему там неоткуда взяться. Да и слить? Извините, это вещество, в общем-то, приличных денег стоит». По его мнению, предприятие стало своего рода «козлом отпущения» в сложившейся ситуации:
«Наверное, у нас впервые появился такой коммерческий протест. Мне даже несколько импонирует реакция предприятия, которое пытается защищать свою деловую репутацию и готово идти вплоть до судебных расследований».
В числе рабочих версий Роман Пукалов называет возможную утечка на шламонакопителе Омского каучука, возможную утечку на газораспределительных станциях. Есть еще одна версия, называть которую он пока отказался:
«Мы никого бездоказательно обвинять не будем. Следственный комитет выйдет со своим заключением дней через 10, а мы подготовим свои материалы до конца следующей недели».
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