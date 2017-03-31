Шторм в Омске: ветер сдувает с ног, падают остановки и дорожные знаки

Накануне омское МЧС со ссылкой на информацию от Обь-Иртышского УГМС предупредило омичей о штормовом ветре. «В среду, 30 марта, с сохранением ночью и в первой половине 31 марта местами по Омской области ожидается сильный ветер порывами до 22-27 метров в секунду», - говорилось в сообщении ведомства.
Уже вечером 30 марта омичи начали говорить о падении металлических конструкций от силы ветра в разных округах города.
В омских пабликах появлялись все новые фото с мест данных событий.
Так, вечером 30 марта, в начале девятого, стало известно, что на Левом берегу на остановке общественного транспорта сильного ветра не выдержала металлическая конструкция остановочного павильона.
Чуть позже на улице Гагарина вырвало дорожный знак, который при своем падении повредил внедорожник, припаркованный рядом.
В редакцию портала Gorod55.ru пришло сообщение от горожан, которых «сегодня едва не сдуло с ног»:
«Ночью сильно гудело, но это ничего. Стоило только утром выйти на улицу, как сразу же сильные порывы ветра едва не подхватили и не оторвали от земли. Кое-как добрались до остановки».
Во всех случаях, как утверждают пользователи и комментаторы, виноват штормовой ветер.
Фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/chp55, vk.com/aomsk