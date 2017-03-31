Шедевры мировых театров апрель — май 2017!

Трансляции самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр, Шекспировский театр «Глобус», Королевская Шекспировская компания, Метрополитен Опера, Большой театр и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».



TheatreHD – это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей — номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

В главных ролях – звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.



Смотрите в апреле:

01.04. — Русалка, опера, 16+

04.04. — Святая Иоанна, спектакль, 16+

08.04. — Золотая маска: Жизнь и судьба, спектакль, 16+

11.04. — Удивительный мир Иеронима Босха, фильм-выставка, 16+

16.04. — Вечер современной хореографии, балет, 16+

18.04. — Гедда Габлер, спектакль, 16+

23.04. — Золотая маска: Гроза, спектакль, 16+

25.04. — Сады в живописи – от Моне до Матисса, фильм-выставка, 12+

30.04. — Мет: Травиата, опера, 16+