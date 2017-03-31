Шедевры мировых театров апрель — май 2017!

Трансляции самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр, Шекспировский театр «Глобус», Королевская Шекспировская компания, Метрополитен Опера, Большой театр и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».
TheatreHD – это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей — номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».
В главных ролях – звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.
Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Смотрите в апреле:
01.04. — Русалка, опера, 16+
04.04. — Святая Иоанна, спектакль, 16+
08.04. — Золотая маска: Жизнь и судьба, спектакль, 16+
11.04. — Удивительный мир Иеронима Босха, фильм-выставка, 16+
16.04. — Вечер современной хореографии, балет, 16+
18.04. — Гедда Габлер, спектакль, 16+
23.04. — Золотая маска: Гроза, спектакль, 16+
25.04. — Сады в живописи – от Моне до Матисса, фильм-выставка, 12+
30.04. — Мет: Травиата, опера, 16+
Смотрите в мае:
06.05. — Золотая маска: Ромео и Джульетта, балет, 12+
08.05. — Сады в живописи – от Моне до Матисса, фильм-выставка, 12+
14.05. — Золотая маска: Война и мир. Начало романа, спектакль, 12+
16.05. — NT: Двенадцатая ночь, спектакль, 16+
21.05. — Мет: Евгений Онегин, опера, 16+
23.05. — Розенкранц и Гильденстерн мертвы, спектакль, 16+
28.05. — Герой нашего времени, балет, 16+
30.05. — RSC: Юлий Цезарь, спектакль, 16+
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