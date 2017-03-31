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Пьяный слесарь набросился на врачей, когда те оказывали ему помощь

31 марта 2017, 12:53
Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что по факту нападения пьяного омича на бригаду скорой помощи омскими следственными органами назначена доследственная проверка.

На сегодняшний день, по данным пресс-службы регионального следкома, по факту нанесения телесных повреждений работникам скорой медпомощи следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления по статье 116 Уголовного кодекса России – нанесение побоев из хулиганских побуждений. Ведется расследование.

Ранее: в ходе опроса очевидцев и свидетелей, следователи установили, что 40-летний слесарь, возвращаясь с семейного торжества и находясь в сильной степени алкогольного опьянения, уснул на остановке общественного транспорта на улице Коммунальная, возле дома №1. Прохожие, обратив внимание на его бессознательное состояние, вызвали скорую. Медики, приехав по вызову, завели мужчину в салон автомобиля. В этот момент времени очнувшийся омич начал буянить, он толкнул медработников, а также нанес одному из них удары. Не растерявшись, медики вызвали сотрудников Росгвардии: буянивший мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Следственные мероприятия, проводимые по этому факту, направлены на выяснение и установление всех обстоятельств произошедшего.


Фото: иллюстрация

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