Пьяный слесарь набросился на врачей, когда те оказывали ему помощь

Ранее: в ходе опроса очевидцев и свидетелей, следователи установили, что 40-летний слесарь, возвращаясь с семейного торжества и находясь в сильной степени алкогольного опьянения, уснул на остановке общественного транспорта на улице Коммунальная, возле дома №1. Прохожие, обратив внимание на его бессознательное состояние, вызвали скорую. Медики, приехав по вызову, завели мужчину в салон автомобиля. В этот момент времени очнувшийся омич начал буянить, он толкнул медработников, а также нанес одному из них удары. Не растерявшись, медики вызвали сотрудников Росгвардии: буянивший мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.