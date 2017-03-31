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Прокуратура проверяет НПЗ из-за выброса диоксида азота и сероводорода

31 марта 2017, 13:54
Требования надзорного органа.

В ходе проведения проверки прокуратурой Октябрьского округа установлено, что ООО «ВСП Крутогорский НПЗ» осуществляет деятельность без разработанного и утвержденного проекта санитарно-защитной зоны.

В связи с этим, надзорное ведомство требует в судебном порядке обязать НПЗ устранить выявленные нарушения.

Данное предприятие находится в микрорайоне Крутая горка города Омска, ив соответствии с СанПиН относится к предприятиям I класса опасности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 1000 метров (производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа)

Сотрудниками прокуратуры во время проверки установлено, что Крутогорский НПЗ является источником вредного воздействия на среду обитания и здоровья человека по следующим веществам: диоксид азота, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол, диметилбензол, толуол, этантиол, алканы С12-С19.

Отмечается, что санитарно-защитная зона является защитным барьером, который обеспечивает уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, а если же он отсутствует, то нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.

В результате проверки прокурором Октябрьского округа внесено представление генеральному директору предприятия о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП России.

Также в суд направлено исковое заявление с требованием обязать данное предприятие разработать и утвердить СЗЗ.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.


Фото: иллюстрация

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