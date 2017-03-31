При 400 ПДК по этилмеркаптану могли быть смертельные случаи - эколог

«В свое время в Красноярске, проводя расследование по выбросу Красноярского алюминиевого завода, мы зафиксировали 292 ПДК по бензопирену. У нас профессиональные медики-лаборанты, имеют аккредитацию, но через 15 минут работы тошнить и рвать начало абсолютно всех. Я тогда впервые решил нарушить сухой закон нашей экспедиции, и в обязательном порядке во всех влил по бутылке водки. Это такой оперативный способ вывода из организма сильных веществ. Ни в коем случае этому следовать не нужно. Просто когда возникает ситуация, в которой нужно что-то экстренно предпринять, приходится действовать нестандартными способами.