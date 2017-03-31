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Пожар в жилом доме в центре Омска, на месте 30 спасателей

31 марта 2017, 10:17
Происшествие на улице Съездовская.

Сегодня, 31 марта, в Центральном округе Омска на улице Съездовская в 01:31 случился пожар в двухквартирном частном доме.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия кровля дома по всей площади была объята пламенем, присутствовала угроза перехода огня на соседние строения. Условием для развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану.

В результате пожара кровля дома повреждена и разобрана. На ликвидацию открытого горения ушло 43 минуты, полная ликвидация пожара заняла 1 час 49 минут.

На месте происшествия находились 30 человек личного состава и 7 единиц спецтехники, также работали 3 звена газодымозащитной службы.


Фото: 55.mchs.gov.ru

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