Пожар в жилом доме в центре Омска, на месте 30 спасателей

Сегодня, 31 марта, в Центральном округе Омска на улице Съездовская в 01:31 случился пожар в двухквартирном частном доме.
К моменту прибытия спасателей на место происшествия кровля дома по всей площади была объята пламенем, присутствовала угроза перехода огня на соседние строения. Условием для развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану.
В результате пожара кровля дома повреждена и разобрана. На ликвидацию открытого горения ушло 43 минуты, полная ликвидация пожара заняла 1 час 49 минут.
На месте происшествия находились 30 человек личного состава и 7 единиц спецтехники, также работали 3 звена газодымозащитной службы.
Фото: 55.mchs.gov.ru