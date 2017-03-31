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Омский регион накроет снегом, похолодание до -16

31 марта 2017, 08:29
Прогноз погоды.

В ближайшие дни Омский регион накроет снегом, также, согласно прогнозу сециалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожидается понижение температуры вплоть до -16 градусов.

Сегодня, 31 марта, на территории области в дневные часы температура воздуха составит -2...+3 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер 9-14 м/с, местами порывы могут достигать 24 м/с. Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедные явления.

В субботу, 1 апреля, ночью столбик термометра опустится до -2...-7 градусов, при прояснении до -12. Днем воздух прогреется до -3...+2. Порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с, кроме того, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В воскресенье, 2 апреля, ночная температура воздуха при прояснении может опуститься до -16 градусов, в дневные часы столбик термометра будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега.


Фото: Андрей Кутузов

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