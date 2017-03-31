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Неустановленный водитель разбил авто, бросил пострадавших и сбежал

31 марта 2017, 09:15
Происшествие в Октябрьском округе.

Накануне вечером на улице 6-я Шинная произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Honda Odyssey, в результате которого пострадали два человека. Неустановленный водитель, устроивший ДТП, с места происшествия скрылся.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о ДТП, которое произошло на улице 6-я Шинная в районе 3-й Молодежной, поступила 30 марта в 21:55 часов. Согласно предварительной информации, неустановленный водитель ВАЗа допустил выезд на полосу встречного движения, где стокнулся с автомобилем Honda. В результате происшествия пострадали водитель иномарки, мужчина 1982 года рождения, и пассажир отечественного автомобиля.

Владелец автомобиля ВАЗ-2107 установлен, в настоящее время выясняется, кто находился за рулем отечественного седана в момент ДТП.


Фото: vk.com/chp55




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