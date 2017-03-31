Неустановленный водитель разбил авто, бросил пострадавших и сбежал

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о ДТП, которое произошло на улице 6-я Шинная в районе 3-й Молодежной, поступила 30 марта в 21:55 часов. Согласно предварительной информации, неустановленный водитель ВАЗа допустил выезд на полосу встречного движения, где стокнулся с автомобилем Honda. В результате происшествия пострадали водитель иномарки, мужчина 1982 года рождения, и пассажир отечественного автомобиля.