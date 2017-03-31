На омичей охотятся в парках, скверах и на кладбищах

В преддверии активизации клещей, специалисты готовятся дать отпор кровососущим насекомым.
В департаменте городского хозяйства городской администрации сообщили, что акарицидную обработку городских парков, скверов, а также территорий городских кладбищ проводят «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Комбинат специальных услуг».
Отмечается, что противоклещевая обработка зеленых насаждений проводится планово два раза в год: перед весенним и осенним пиком активности насекомых. Весной – это май-июнь, осенью – август-сентябрь.
В этом году «Комбинатом специальных услуг» с целью профилактики клещевого вирусного энцефалита наряду с территориями муниципальных кладбищ запланирована обработка открытых, закрытых и историко-мемориальных кладбищ города, которая пройдет в 2 этапа: апреле-мае и июле.
До того, как начнутся работы, территории, посещаемые горожанами, а именно центральные аллеи, межаллейные дороги, сначала будут освобождены от прошлогодней растительности и листвы. На всех кладбищах будет проведена аналогичная работа, потому что известно, что трава, сухостой и мусор является основным местом скопления клещей. Все работники, которые будут проводить обработку, вакцинированы против энцефалита и имеют специальные защитные костюмы.
Ранее портал Gorod55.ru уже сообщал, что по данным пресс-службы Роспортебнадзора по городу Москва, в России уже началась
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