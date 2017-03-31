На омичей охотятся в парках, скверах и на кладбищах

До того, как начнутся работы, территории, посещаемые горожанами, а именно центральные аллеи, межаллейные дороги, сначала будут освобождены от прошлогодней растительности и листвы. На всех кладбищах будет проведена аналогичная работа, потому что известно, что трава, сухостой и мусор является основным местом скопления клещей. Все работники, которые будут проводить обработку, вакцинированы против энцефалита и имеют специальные защитные костюмы.