На Левобережье Омска появилось огромное море со школой на берегу

«Говорят, директор нашей управляющей компании «Левобережье» живет как раз в «доме на море» по адресу Дмитриева 2/4. Неужели она не видит, что творится во дворе. Я плачу почти две тысяч рублей в месяц по счету управляющей компании и не понимаю, куда уходят мои деньги, если за всю зиму ни разу снег не вывозили, а теперь всё это растаяло»