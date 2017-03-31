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На Левобережье Омска появилось огромное море со школой на берегу

31 марта 2017, 14:27
Жители микрорайона «Тополиный» живут «как на курорте».

В редакцию портала Gorod55.ru обратились обеспокоенные жители дома по улице Дмитриева, 2/4. На их придомовой территории разлилось настоящее море.

Жители обращались в различные инстанции, но все тщетно. Еще одна проблема в том, что на берегу этого «моря» стоит местная школа. И детям до нее добраться можно либо по колено в воде, либо по колено в грязи.


Обслуживает данную территорию управляющая компания ЗАО «УК Левобережье» (lvb-omsk.ru, скан лицензии на сайте найти не удалось).

Местные жители рассказывают следующее:

«Живет как на курорте. Тут и море, и грязевые ванны. И тишина – никаких машин нет, все боятся застрять посреди нашего океана. А если серьезно, то уже достало бездействие Управляющей компании!»

«Я живу в этом доме, звонила, куда только можно и на горячую линию тоже. Но управляющая компания как ничего не делала, так и не делает. Не знаю, куда еще обращаться»

«Подъехать к дому по адресу улица Дмитриева 2/4, можно с двух сторон: с улицы Дмитриева и со стороны общеобразовательной школы № 135. В данный момент получается, что с одной стороны у жителей этого дома море из талой воды, а с другой разбитый проезд между домов с ямами глубиной около 30 сантиметров».



«Я вчера здесь застрял. Полчаса раскачивал машину, кое-как выбрался, не знаю пока, что у меня с подвеской. Позавчера, на этом же месте, «легковушку» с помощью грузовика вытаскивали. Местные теперь через этот проезд не ездят. А если вдруг, что-то случится ни скорая, ни пожарная к нам не проедут».

«Говорят, директор нашей управляющей компании «Левобережье» живет как раз в «доме на море» по адресу Дмитриева 2/4. Неужели она не видит, что творится во дворе. Я плачу почти две тысяч рублей в месяц по счету управляющей компании и не понимаю, куда уходят мои деньги, если за всю зиму ни разу снег не вывозили, а теперь всё это растаяло»


Еще одна проблема: на берегу громадной лужи стоит местная школа. Горожане считают, что проблема большая. Не придется ли продлевать каникулы из-за нерадивых работников УК? Как дети через бездорожье доберутся до школьных парт:

«Напротив дома по улице Дмитриева 2/4 находится школа №42. Попасть в нее можно только перебравшись на другой берег. Сегодня дети на каникулах, на что будет 3 апреля, когда ученики пойдут на занятия?»

«Наверное, придется покупать ребенку болотные сапоги, иначе я не знаю, как он будет преодолевать это водное препятствие. Сегодня я его переносил через лужу на руках».

Напоминаем, что обслуживает данную территорию управляющая компания ЗАО «УК Левобережье».





#Новости#Недвижимость#Город
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