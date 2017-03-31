На два новых моста в Омском регионе выделили 9 миллионов

Областные власти выделяют 9 миллионов рублей на проекты строительства двух мостов в Большеуковском районе Омской области. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Первый проект - на строительство мостового перехода через реку Становка, на втором километре автодороги Становка – Коновалиха. Второй проект – также через реку Становка, на 17 километре автодороги Большие Уки – Форпост.
Начальная цена каждого лота 4,5 миллиона рублей. Финансироваться работы будут из бюджета Омской области.
Согласно контракту, подрядчик выигравший лот, должен выполнить инженерные изыскания, кадастровые работы, разработать документацию проекта, провести экспертизу изысканий и проектной документации, подготовить рабочую документацию проекта.
Заявки принимаются до 20 апреля. Дата рассмотрения и оценки поданных заявок - 25 апреля 2017 года.
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