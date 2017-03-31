На два новых моста в Омском регионе выделили 9 миллионов

Первый проект - на строительство мостового перехода через реку Становка, на втором километре автодороги Становка – Коновалиха. Второй проект – также через реку Становка, на 17 километре автодороги Большие Уки – Форпост.

Начальная цена каждого лота 4,5 миллиона рублей. Финансироваться работы будут из бюджета Омской области.