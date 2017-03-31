Мощные тягачи поведут по омской ж/д сдвоенные 12-тысячетонные поезда

Тягачи оборудовали интеллектуальными системами автоматизированного вождения поездов повышенной массы и длины. Если ранее локомотивы работали с грузовыми составами весом не более девяти тысяч тонн, то теперь, как показали технические испытания, используя новое компьютерное оснащение, тягачи могут водить сдвоенные поезда весом 12 тысяч тонн, что в три раза больше среднего веса грузового состава.