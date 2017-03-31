Мощные тягачи поведут по омской ж/д сдвоенные 12-тысячетонные поезда

Омские железнодорожники модернизировали 40 магистральных локомотивов «Синара», сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Тягачи оборудовали интеллектуальными системами автоматизированного вождения поездов повышенной массы и длины. Если ранее локомотивы работали с грузовыми составами весом не более девяти тысяч тонн, то теперь, как показали технические испытания, используя новое компьютерное оснащение, тягачи могут водить сдвоенные поезда весом 12 тысяч тонн, что в три раза больше среднего веса грузового состава.
В итоге железнодорожники преимущества в виде повышения пропускной способности железнодорожных магистралей на 4-6%. Кроме того, экономится до 10% электроэнергии, за счет оптимального режима движения.
Стоит отметить, что за последние годы локомотивный парк омских железнодорожников претерпел существенную модернизацию. В течение пяти лет по инвестиционной программе «РЖД» в Омск поступило около 400 магистральных грузовых электровозов.
В апреле 2017 года омские железнодорожники начнут совместный эксперимент с коллегами Свердловской железной дороги по определению возможности использования электровозов «Синара» для вождения грузовых поездов массой до 14,2 тонн. Эксперимент будет проводиться на железнодорожном участке Екатеринбург – Войновка – Входная.
Фото: ulkm.ru