Лужи по пояс: омичи разбиваются из-за ям, скрытых под водой

Весеннее таяние снега превращает улицы и дороги Омска в «моря» и «океаны»: горожане в соцсетях делятся фотографиями с разных округов, предупреждают друг друга о ямах, скрытых водой, и снимают ролики об асфальте, тающем одновременно со снегом. Пока оставшийся снег стаивает и город уходит под воду, омичам, видимо, остается запасаться терпением и ждать, что все местные «водоемы» высохнут сами собой.
Так, например, в луже на дорожном кольце по улице Бульварная скрывается яма, и уже несколько десятков автолюбителей пробили колеса.
Пешеходам также приходится непросто:
«Сегодня прогулялся по амуру, пешком передвигаться просто нереально, жилищные хозяйства не работают».
«Тротуар на пересечении Куйбышева и Лермонтова рядом с правительственным зданием».
Среди горожан есть и те, кто не теряет чувства юмора: «Вы на озеро Волгоградское скатайтесь»,
«Амур приглашает всех байдарочников на веселые заплывы на приз деда Мазая».
На улице 21-я Амурская – «ежегодный потоп на площадке у магазинов "Магнит" и "Первый этаж".
…подобное бывает после дождей и каждую весну.Там находится парковка магазинов, проезд, по которому подвозят товар грузовики, проезд во дворы к ближайшим домам».
Ранее омичи сняли
На кадрах – знакомая картина таяния снега и «весенних разливов» в Омске и других российских городах, новые ямы на дорогах и огромные лужи. За два дня ролик набрал почти тринадцать тысяч просмотров.
«Эта песня – крик души миллионов», говорится в начале
«На дорогах тает лед, но асфальта никто не найдет.
Мы забудем обо всем и за новой покрышкой пойдем.
Кто же так асфальт кладет?
Крайних снова никто не найдет!»
Под публикацией видео в соцсети «Вконтакте» омичи пишут слова одобрения:
«Прикольно сделали. Молодцы. Приятно смотреть. Надеюсь, клип заметят на телевидении», «Какие все-таки омичи у нас творческие люди». Есть и шутливые комментарии: «Скоро каждая новость будет сопровождаться клипом и переделанной песней».
Фото: Аварийный Омск