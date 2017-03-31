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Лужи по пояс: омичи разбиваются из-за ям, скрытых под водой

31 марта 2017, 12:22
В город пришла весна.

Весеннее таяние снега превращает улицы и дороги Омска в «моря» и «океаны»: горожане в соцсетях делятся фотографиями с разных округов, предупреждают друг друга о ямах, скрытых водой, и снимают ролики об асфальте, тающем одновременно со снегом. Пока оставшийся снег стаивает и город уходит под воду, омичам, видимо, остается запасаться терпением и ждать, что все местные «водоемы» высохнут сами собой.

Так, например, в луже на дорожном кольце по улице Бульварная скрывается яма, и уже несколько десятков автолюбителей пробили колеса.


Пешеходам также приходится непросто:

«Сегодня прогулялся по амуру, пешком передвигаться просто нереально, жилищные хозяйства не работают».



«Тротуар на пересечении Куйбышева и Лермонтова рядом с правительственным зданием».

Среди горожан есть и те, кто не теряет чувства юмора: «Вы на озеро Волгоградское скатайтесь»,
«Амур приглашает всех байдарочников на веселые заплывы на приз деда Мазая».

На улице 21-я Амурская – «ежегодный потоп на площадке у магазинов "Магнит" и "Первый этаж".
…подобное бывает после дождей и каждую весну.Там находится парковка магазинов, проезд, по которому подвозят товар грузовики, проезд во дворы к ближайшим домам».


Ранее омичи сняли очередной остросоциальный ролик-пародию на популярную песню «Тает лед» группы «Грибы». В этот раз героем работы стали омские дороги и отсутствующий асфальт. Автор омич Владимир Мартынов уверен, что тема ролика «близка каждому россиянину».

На кадрах – знакомая картина таяния снега и «весенних разливов» в Омске и других российских городах, новые ямы на дорогах и огромные лужи. За два дня ролик набрал почти тринадцать тысяч просмотров.

«Эта песня – крик души миллионов», говорится в начале ролика. Далее авторы спрашивают: «Мы с вами должны убиваться на ямах – не слишком ли это стало привычно?» Перечисление проблем на автодорогах занимает едва ли не половину ролика: «лужи по пояс, забита ливневка», «вместо асфальта – грязь и щебенка», «пешеходам практически негде идти». Припев подводит итог ролика:

«На дорогах тает лед, но асфальта никто не найдет.
Мы забудем обо всем и за новой покрышкой пойдем.
Кто же так асфальт кладет?
Крайних снова никто не найдет!»

Под публикацией видео в соцсети «Вконтакте» омичи пишут слова одобрения:

«Прикольно сделали. Молодцы. Приятно смотреть. Надеюсь, клип заметят на телевидении», «Какие все-таки омичи у нас творческие люди». Есть и шутливые комментарии: «Скоро каждая новость будет сопровождаться клипом и переделанной песней».

Фото: Аварийный Омск

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