Лужи по пояс: омичи разбиваются из-за ям, скрытых под водой

Весеннее таяние снега превращает улицы и дороги Омска в «моря» и «океаны»: горожане в соцсетях делятся фотографиями с разных округов, предупреждают друг друга о ямах, скрытых водой, и снимают ролики об асфальте, тающем одновременно со снегом. Пока оставшийся снег стаивает и город уходит под воду, омичам, видимо, остается запасаться терпением и ждать, что все местные «водоемы» высохнут сами собой.