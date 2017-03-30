Водителям запретят поворачивать налево в центре Омска

В настоящее время проработано несколько вариантов пофазной организации движения на данном участке дороги. Для сохранения максимальной пропускной способности на подходах к перекрестку решено запретить поворот налево с улицы Орджоникидзе на улицу Кемеровская транспорту, который движется со стороны 7-й Северной.