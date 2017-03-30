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Водителям запретят поворачивать налево в центре Омска

30 марта 2017, 19:15
С 18 апреля.

Работа светофора в Центральном округе Омска на улице Орджоникидзе изменится для повышения безопасности пересекающих проезжую часть пешеходов, сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации города.

Отдельная пешеходная фаза будет организована на пересечении улиц Кемеровская и Орджоникидзе. Проведение соответствующих работ по разделению конфликтующих пешеходных и транспортных потоков намечено на 18 апреля 2017 года.

В настоящее время проработано несколько вариантов пофазной организации движения на данном участке дороги. Для сохранения максимальной пропускной способности на подходах к перекрестку решено запретить поворот налево с улицы Орджоникидзе на улицу Кемеровская транспорту, который движется со стороны 7-й Северной.

Отмечается, что при сохранении указанного левого поворота пропуск движущегося по улице Орджоникидзе налево со стороны Октябрьской транспорта уменьшится на 10%. В пиковые часы интенсивность движения на данном направлении достигает 650 автомобилей в час.

После введения изменений специалисты будут осуществлять регулярный мониторинг для оценки сложившейся дорожной ситуации.


Фото: иллюстрация

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