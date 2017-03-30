Водителям запретят поворачивать налево в центре Омска

Работа светофора в Центральном округе Омска на улице Орджоникидзе изменится для повышения безопасности пересекающих проезжую часть пешеходов, сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации города.
Отдельная пешеходная фаза будет организована на пересечении улиц Кемеровская и Орджоникидзе. Проведение соответствующих работ по разделению конфликтующих пешеходных и транспортных потоков намечено на 18 апреля 2017 года.
В настоящее время проработано несколько вариантов пофазной организации движения на данном участке дороги. Для сохранения максимальной пропускной способности на подходах к перекрестку решено запретить поворот налево с улицы Орджоникидзе на улицу Кемеровская транспорту, который движется со стороны 7-й Северной.
Отмечается, что при сохранении указанного левого поворота пропуск движущегося по улице Орджоникидзе налево со стороны Октябрьской транспорта уменьшится на 10%. В пиковые часы интенсивность движения на данном направлении достигает 650 автомобилей в час.
После введения изменений специалисты будут осуществлять регулярный мониторинг для оценки сложившейся дорожной ситуации.
Фото: иллюстрация