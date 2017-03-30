В Омске пациент избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов

Следственные органы СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по размещенному в СМИ сообщению о том, что в вечернее время 24 марта в квартире дома на улице Коммунальная находящийся в состоянии алкогольного опьянения пациент избил приехавшего по вызову врача скорой помощи.