В Омске пациент избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов

Следственные органы СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по размещенному в СМИ сообщению о том, что в вечернее время 24 марта в квартире дома на улице Коммунальная находящийся в состоянии алкогольного опьянения пациент избил приехавшего по вызову врача скорой помощи.
Предварительно установлено: около 20 часов 24 марта от диспетчера скорой помощи поступил сигнал, что бригаде медиков по улице Коммунальная угрожает опасность. Вскоре экипажем вневедомственной охраны гражданин был задержан.
По предварительным данным, мужчина нанес медицинскому работнику удары руками, причинив кровоподтеки и ссадины.
Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства случившегося инцидента, действиям мужчины, который нанес врачу телесные повреждения, будет дана юридическая оценка. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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