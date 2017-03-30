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Тело ранее пропавшей омички обнаружено за гаражами в Советском округе

30 марта 2017, 11:24
Поиски прекращены.

Во вторник, 28 марта, в отдел полиции №10 по городу Омску поступило заявление о том, что в 16:30 из общежития, расположенного на улице 33-й Северной, ушла девушка 2000 года рождения – Софья Т., и не вернулась.


По всем территориальным органам внутренних дел УМВД России по Омской области были разосланы ориентировки с описанием внешности девушки, организован поиск.


Сегодня, 30 марта, по данным пресс-службы УМВД России по Омской области, поиски несовершеннолетней омички прекращены, в связи с тем, что тело девушки без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у гаражей по ул. Энтузиастов в Советском округе.

Фото: иллюстрация

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