Тело ранее пропавшей омички обнаружено за гаражами в Советском округе

Во вторник, 28 марта, в отдел полиции №10 по городу Омску поступило заявление о том, что в 16:30 из общежития, расположенного на улице 33-й Северной, ушла девушка 2000 года рождения – Софья Т., и не вернулась.
По всем территориальным органам внутренних дел УМВД России по Омской области были разосланы ориентировки с описанием внешности девушки, организован поиск.
Сегодня, 30 марта, по данным пресс-службы УМВД России по Омской области, поиски несовершеннолетней омички прекращены, в связи с тем, что тело девушки без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у гаражей по ул. Энтузиастов в Советском округе.
Фото: иллюстрация