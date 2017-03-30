Шествие Бессмертного полка в Омске, в пробках встанет весь город

«Многие считают несправедливым, что в архивах Министерства обороны не сохранилось ни архивных фотографий, ни данных. Это печально, как и то, что в семьях не сохраняются ни фотографии, ни похоронки. В этом году мы серьезно готовим тех добровольцев, к которым придут люди – со слезами, с возмущением», отмечает Галина Кудря, руководитель регионально штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" по Омской области, член Общественной палаты Омской области.