Шествие Бессмертного полка в Омске, в пробках встанет весь город

9 мая 2017 года омичи уже в пятый раз примут участие в шествии многотысячных колонн Бессмертного полка. Сегодня организаторы акции в Омске рассказали о подготовке, о планах на 2017 год и о том, как принять участие в шествии.
С понедельника, 3 апреля, в библиотеке имени Пушкина откроет двери Общественная приемная. Она работает ежедневно, кроме воскресенья, с 15 до 19 часов и открыта для заявлений и просьб граждан по помощи с поиском, выяснением судьбы пропавшего участника войны. В прошлом году от омичей поступило 424 заявки.
«Многие считают несправедливым, что в архивах Министерства обороны не сохранилось ни архивных фотографий, ни данных. Это печально, как и то, что в семьях не сохраняются ни фотографии, ни похоронки. В этом году мы серьезно готовим тех добровольцев, к которым придут люди – со слезами, с возмущением», отмечает Галина Кудря, руководитель регионально штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" по Омской области, член Общественной палаты Омской области.
Вопрос итогового маршрута Бессмертного полка пока не решен, его организаторы назовут позднее. Пока есть только пожелания:
«Мы хотели бы, чтобы маршрут заканчивался в символическом месте – где стоит стела в сквере Бульвара Победы, но вопрос пока обсуждается. В рамках транспортного сообщения этот вопрос проблемный. У нас нет метро, поэтому встанет весь город», - отмечает Галина Кудря.
Ранее планировалось закончить шествие в Парке Победы, но от этой идеи отказались: «Для того, чтобы безопасно провести такое количество людей через мост, надо перекрыть движение. При этом для людей старшего поколения подъем и спуск по мосту будут сложным маршрутом. Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы не задействовать мост и пройти по Иртышской набережной», - говорят организаторы.
Александр Малькевич, руководитель омского исполнительного комитета «Бессмертный полк России» уверен, что должно быть удобно всем: «Не усложнять маршрут тем, кто участвует, и не перекрывать движение тем, кто не участвует».
Анастасия Ерахтина, руководитель омского отделения «Союз добровольцев России», отмечает, что в прошлом году поступило много просьб от людей с ограниченными возможностями здоровья, - в этом году минтруда займутся вопросами доставки людей до шествия, а волонтеры – индивидуальным сопровождением во время акции. О своем участии инвалидов просят проинформировать заранее, позвонив по горячей линии.
Как и в прошлом году, шествие покажут в прямом эфире – на всей территории страны - от Урала до Дальнего Востока. В 2016 году примерно 30 тысяч человек в Омске приняли участие в шествии, всего по региону – 87 тысяч. «Мы рассчитываем, что в этот раз откликнется гораздо больше людей», - добавляют организаторы.