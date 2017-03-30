Россияне выбрали, какое будущее они хотят для своих детей

Россияне хотят видеть своих детей врачами, военными и юристами, подсчитали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно их опросу, профессия врача для россиян с каждым годом становится все более привлекательной. Почти каждый третий из респондентов (35% в 2017 году), при ответе на вопрос о выборе профессии для своих детей или внуков, назвал профессию медицинского работника.
Следующая по полярности у родителей профессия военного. В последнее время она считается все более привлекательной. В 2017 году ее выбрали 13% респондентов. Для сравнения, в 2013 году почти в два раза меньше - 6% из опрошенных предпочли для своих детей профессию военнослужащего.
И, наконец, на третьем месте в народном рейтинге профессия юриста. Ее выбрали 11% респондентов.
Также в топ-5 рейтинга вошли педагоги (10%) и рабочие специальности (10%).
Социологи отмечают, что в 2017 году более привлекательными для россиян стали профессии инженера (9% в 2017 году против 4% в 2005 году), спортсмена (7% против 1%), полицейского (5% против 0%), строителя (5% против 0%). В тоже время потеряли былую актуальность для родителей такие профессии как финансист, бухгалтер и бизнесмен.
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