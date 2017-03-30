Россияне выбрали, какое будущее они хотят для своих детей

Следующая по полярности у родителей профессия военного. В последнее время она считается все более привлекательной. В 2017 году ее выбрали 13% респондентов. Для сравнения, в 2013 году почти в два раза меньше - 6% из опрошенных предпочли для своих детей профессию военнослужащего.