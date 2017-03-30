Причины смерти 16-летней омички в Нефтяниках выясняют следователи

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 16-летней девушки возле СТО на улице Энтузиастов в Советском округе города.
Напомним, что несовершеннолетняя ушла из техникума, где проживала, и не вернулась - в связи с чем правоохранительными органами
По предварительным данным, полученным от судмедэксперта: телесных повреждений на теле девушки нет, предположительно смерть наступила от острого отравления.
Также установлено, что у девушки год назад скончалась мать, а отца лишили родительских прав – омичка проживала в общежитии омского техникума.
В настоящее время продолжается расследование: устанавливается круг знакомых погибшей, опрашиваются ее сокурсники, выясняются обстоятельства жизни.
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