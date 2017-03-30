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Пиратские фильмы в Интернете хотят блокировать в России без суда

30 марта 2017, 14:34
Кинемотографисты обратились к Минкульту.

К министру культуры Владимиру Мединскому обратились российские кинематографисты с просьбой упростить процедуру блокировки пиратских сайтов, сообщает «Коммерсант».

Авторы обратились в Минкульт с просьбой внести поправки в законопроект о блокировке «зеркал», прошедший 17 марта первое чтение в Госдуме, а также проработать «дополнительные меры защиты правообладателей национальных фильмов». Кинематографисты настаивают на блокировке пиратского контента без обращения в суд, блокировке пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме и блокировке через поисковые системы ссылок на пиратский контент.

По информации издания, письмо подписали Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов, Ренат Давлетьяров, Игорь Толстунов и Анатолий Максимов.

Минкульт, согласно информации высокопоставленного источника издания в министeрстве, предлагает следующий механизм: обнаруживший нарушение своих прав автор пишет заявление в Министерство культуры, которое отправляет требование о блокировке страницы с фильмом в Роскомнадзор в течение дня. Последний без обращения в суд уведомляет операторов связи о странице сайта с кинофильмом и запрещает поисковикам давать на эти страницы ссылки.

Так, минимальный срок удаления пиратского контента составит два дня. Если же сайт с претензиями не согласен, то оспорить принятое решение можно в течение десяти суток. Данный механизм касается лишь российских фильмов.


Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Кино#Общество
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