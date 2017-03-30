Пиратские фильмы в Интернете хотят блокировать в России без суда

Авторы обратились в Минкульт с просьбой внести поправки в законопроект о блокировке «зеркал», прошедший 17 марта первое чтение в Госдуме, а также проработать «дополнительные меры защиты правообладателей национальных фильмов». Кинематографисты настаивают на блокировке пиратского контента без обращения в суд, блокировке пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме и блокировке через поисковые системы ссылок на пиратский контент.