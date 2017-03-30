Омское МЧС предупреждает об урагане со скоростью ветра до 27 м/с

Сегодня, 30 марта, а также в первой половине 31 марта местами в Омской области ожидается сильный ветер порывами до 22-27 м/с, согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
В связи этим омичам и гостям региона следует проявить осторожность при пребывании на улице. Во время сильного ветра нужно избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.
С крыш, лоджий, балконов и подоконников следует убрать вещи, которые могут нанести людям травмы в случае падения. Уходя из дома необходимо выключать электроприборы, закрывать окна и балконные двери. Парковать автомобили стоит в отдалении от фонарных столбов, высоких деревьев и линий электропередач.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий следует звонить по телефону «101».
В Омске схожие погодные явления наблюдаются ежегодно. Напомним, в августе 2016 года
В конце марта 2015 года
В последних числах апреля 2014 года
Фото: иллюстрация