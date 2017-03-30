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Омское МЧС предупреждает об урагане со скоростью ветра до 27 м/с

30 марта 2017, 17:54
Будьте осторожны 30 и 31 марта.

Сегодня, 30 марта, а также в первой половине 31 марта местами в Омской области ожидается сильный ветер порывами до 22-27 м/с, согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В связи этим омичам и гостям региона следует проявить осторожность при пребывании на улице. Во время сильного ветра нужно избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

С крыш, лоджий, балконов и подоконников следует убрать вещи, которые могут нанести людям травмы в случае падения. Уходя из дома необходимо выключать электроприборы, закрывать окна и балконные двери. Парковать автомобили стоит в отдалении от фонарных столбов, высоких деревьев и линий электропередач.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий следует звонить по телефону «101».

В Омске схожие погодные явления наблюдаются ежегодно. Напомним, в августе 2016 года на Амурский поселок обрушился микрошквал, ущерб от которого составил три миллиона рублей.



В конце марта 2015 года Омск накрыл мощный снежный буран, который оказался не очень продолжительным и закончился в течение получаса.



В последних числах апреля 2014 года на территории Омского региона прошел ураган, повредивший 345 жилых строений и около 75 автомобилей. В больницы с порезами и ушибами обратились 26 человек. Также в результате разбушевавшейся стихии «укатился» памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу.

Фото: иллюстрация

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