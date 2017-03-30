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Омский заместитель министра станет диктатором

30 марта 2017, 17:33
Омский заместитель министра станет диктатором

8 апреля на площадке института развития образования текст Тотального диктанта прочтет первый заместитель министра образования региона Татьяна Дернова, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в день международной акции в столице региона откроют более сотни площадок, где можно будет написать диктант. Также возможность проверить свою грамотность будет и у сельских жителей области.

Зарегистрироваться для участия и выбрать площадку можно на сайте международной образовательной акции. Диктант начнется одновременно на всех площадках - 8 апреля, в 14:00.

В списке диктаторов, тех, кто будет диктовать текст, известные омичи – актеры, преподаватели, журналисты. Подтвердила свое участие и первый замминистра образования Татьяна Дернова.

- Эту замечательную образовательную акцию мы поддерживаем не первый год, потому что считаем, что это одна из самых массовых просветительских акций в мире, которая популяризирует русский язык, - сказала Дернова.

В 2017 году автором текста Тотального диктанта стал писатель Леонид Юзефович. Пройдет акция в 800 городах по всему миру.

Напомним, Омская область участвует в образовательной акции с 2012 года. В прошлом году проверили свои знания около 4500 человек, на 80 площадках, в том числе на селе.

#Новости#Образование#Город#Общество
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