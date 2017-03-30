Омский заместитель министра станет диктатором

8 апреля на площадке института развития образования текст Тотального диктанта прочтет первый заместитель министра образования региона Татьяна Дернова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что в день международной акции в столице региона откроют более сотни площадок, где можно будет написать диктант. Также возможность проверить свою грамотность будет и у сельских жителей области.
Зарегистрироваться для участия и выбрать площадку можно на сайте международной образовательной акции. Диктант начнется одновременно на всех площадках - 8 апреля, в 14:00.
В списке диктаторов, тех, кто будет диктовать текст, известные омичи – актеры, преподаватели, журналисты. Подтвердила свое участие и первый замминистра образования Татьяна Дернова.
- Эту замечательную образовательную акцию мы поддерживаем не первый год, потому что считаем, что это одна из самых массовых просветительских акций в мире, которая популяризирует русский язык, - сказала Дернова.
В 2017 году автором текста Тотального диктанта стал писатель Леонид Юзефович. Пройдет акция в 800 городах по всему миру.
Напомним, Омская область участвует в образовательной акции с 2012 года. В прошлом году проверили свои знания около 4500 человек, на 80 площадках, в том числе на селе.