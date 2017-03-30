Омск лишился городского достояния



«Эта скульптура когда-то у меня простояла в огороде в Москаленках, и я хотел подарить ее городу, был разговор с тогдашним мэром Евгением Беловым, я хотел, чтобы решился мой вопрос с мастерской. Но в итоге ее купил частник. Я знаю, что она уезжает в Краснодар. Но сейчас мы занимаемся не тем, чем нужно — недавно бились за права на Любочку и Степана, потом решали, где ставить памятник Петру Первому. Надо больше созидать, а не спорить, выяснять отношения и бить копья. Уехала одна скульптура — давайте поставим пять новых. Однако созиданием никто заниматься не хочет, и только тогда, когда в Омске что-то пропадает, начинаются разговоры. В городе надо ставить много разных и хороших работ».