Омск лишился городского достояния

Городская скульптура, известная омичам как "Коммунальный карась" покинула свое место - произведение скульптора Александра Капралова отправляется в Краснодар, вслед за собственником, решившим уехать из Омска. Город потерял еще одну достопримечательность.
Скульптуру срезали и загрузили в машину, сообщает издание
Известно мнение автора скульптуры Александра Капралова по поводу ее "переезда":
«Эта скульптура когда-то у меня простояла в огороде в Москаленках, и я хотел подарить ее городу, был разговор с тогдашним мэром Евгением Беловым, я хотел, чтобы решился мой вопрос с мастерской. Но в итоге ее купил частник. Я знаю, что она уезжает в Краснодар. Но сейчас мы занимаемся не тем, чем нужно — недавно бились за права на Любочку и Степана, потом решали, где ставить памятник Петру Первому. Надо больше созидать, а не спорить, выяснять отношения и бить копья. Уехала одна скульптура — давайте поставим пять новых. Однако созиданием никто заниматься не хочет, и только тогда, когда в Омске что-то пропадает, начинаются разговоры. В городе надо ставить много разных и хороших работ».
Скульптор Александр Капралов, автор множества неповторимых и неожиданных работ, - родом из поселка Ольгино Омской области. Его произведения хранятся как в художественных галереях, так и на улицах Омска, Читы, Новосибирска и Сургута; все они, наполненные символизмом и насыщенные архетипами, несут мощное философское начало.
Среди известных городских скульптур авторству Капралова принадлежат "Дон Кихот" у ТЮЗа, "Динамическое равновесие" у музея имени Врубеля, памятник Достоевскому "Крест несущий" у здания Драмтеатра, скульптура Фемиды у здания Юридической академии, "Колесо покаяния" у здания городского музея "Искусство Омска"... Эти произведения можно по праву назвать достоянием Омска.
Так, скульптуру "Коммунальный карась" (которая на самом деле называется "Между небом и землей") в народе прозвали "Чудо-юдо-рыба-кит", благодаря фантазии омичей. Горожане и гости Омска любили останавливаться у нее, подолгу рассматривать: на огромном зубастом карасе, подобно ершовскому киту из "Конька-горбунка", расположился целый квартал - дома с лестницами, скворечниками, антеннами. И даже жильцами.
"Коммунальный карась - особенная скульптура. Странная, заставляющая задуматься. И расположен не как обычно - на главных улицах или в парках-скверах, а посреди старой жилой застройки в самом центре города. Вот, вроде бы, две главные магистрали совсем рядом пролегают, главпочтамт за углом, всякие храмы, театры, торговые центры поблизости. А чуть свернёшь за угол - глядь, а там Карась глаза выпучил. В общем, такое именно самому видеть надо", делятся впечатлениями о скульптуре гости города.
"«Коммунальный карась» – это одна из самых известных скульптур Александра Капралова, которыми так известен Омск. Скульптура очень необычна! Многофигурная, многоплановая, и, по-моему, просто замечательная! Это действительно одна из «фишек» Омска!"
Теперь "Чудо-юдо-рыба", вероятно, украсит одну из улиц другого города, а омичам остается надеяться, что вместо "Карася" скульптор подарит горожанам новую работу. Или хотя бы на то, что остальные городские скульптуры, полюбившиеся горожанам, останутся на своих местах.
Коммунальный карась 2002 Металл, сварка. Городская скульптура