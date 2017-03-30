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Омск лишился городского достояния

30 марта 2017, 22:25
Карась уплыл на юг.

Городская скульптура, известная омичам как "Коммунальный карась" покинула свое место - произведение скульптора Александра Капралова отправляется в Краснодар, вслед за собственником, решившим уехать из Омска. Город потерял еще одну достопримечательность.

Скульптуру срезали и загрузили в машину, сообщает издание ОмскРегион. Со слов водителя стало известно, что "Карась" направится в Краснодар: собственник, закрыв бизнес в Омске, решил забрать произведение с собой. Напомним, скульптуру установили в 2006 году рядом с агентством недвижимости "Белый свет", на улице Чапаева в районе улицы Герцена. Ранее ее планировали разместить на территории у ресторана "Сенкевич".

Известно мнение автора скульптуры Александра Капралова по поводу ее "переезда":


«Эта скульптура когда-то у меня простояла в огороде в Москаленках, и я хотел подарить ее городу, был разговор с тогдашним мэром Евгением Беловым, я хотел, чтобы решился мой вопрос с мастерской. Но в итоге ее купил частник. Я знаю, что она уезжает в Краснодар. Но сейчас мы занимаемся не тем, чем нужно — недавно бились за права на Любочку и Степана, потом решали, где ставить памятник Петру Первому. Надо больше созидать, а не спорить, выяснять отношения и бить копья. Уехала одна скульптура — давайте поставим пять новых. Однако созиданием никто заниматься не хочет, и только тогда, когда в Омске что-то пропадает, начинаются разговоры. В городе надо ставить много разных и хороших работ».

Скульптор Александр Капралов, автор множества неповторимых и неожиданных работ, - родом из поселка Ольгино Омской области. Его произведения хранятся как в художественных галереях, так и на улицах Омска, Читы, Новосибирска и Сургута; все они, наполненные символизмом и насыщенные архетипами, несут мощное философское начало.

Среди известных городских скульптур авторству Капралова принадлежат "Дон Кихот" у ТЮЗа, "Динамическое равновесие" у музея имени Врубеля, памятник Достоевскому "Крест несущий" у здания Драмтеатра, скульптура Фемиды у здания Юридической академии, "Колесо покаяния" у здания городского музея "Искусство Омска"... Эти произведения можно по праву назвать достоянием Омска.

Так, скульптуру "Коммунальный карась" (которая на самом деле называется "Между небом и землей") в народе прозвали "Чудо-юдо-рыба-кит", благодаря фантазии омичей. Горожане и гости Омска любили останавливаться у нее, подолгу рассматривать: на огромном зубастом карасе, подобно ершовскому киту из "Конька-горбунка", расположился целый квартал - дома с лестницами, скворечниками, антеннами. И даже жильцами.

"Коммунальный карась - особенная скульптура. Странная, заставляющая задуматься. И расположен не как обычно - на главных улицах или в парках-скверах, а посреди старой жилой застройки в самом центре города. Вот, вроде бы, две главные магистрали совсем рядом пролегают, главпочтамт за углом, всякие храмы, театры, торговые центры поблизости. А чуть свернёшь за угол - глядь, а там Карась глаза выпучил. В общем, такое именно самому видеть надо", делятся впечатлениями о скульптуре гости города.

"«Коммунальный карась» – это одна из самых известных скульптур Александра Капралова, которыми так известен Омск. Скульптура очень необычна! Многофигурная, многоплановая, и, по-моему, просто замечательная! Это действительно одна из «фишек» Омска!"

Теперь "Чудо-юдо-рыба", вероятно, украсит одну из улиц другого города, а омичам остается надеяться, что вместо "Карася" скульптор подарит горожанам новую работу. Или хотя бы на то, что остальные городские скульптуры, полюбившиеся горожанам, останутся на своих местах.

фото: omch.ru


Коммунальный карась 2002 Металл, сварка. Городская скульптура

#Новости#Афиша#Недвижимость#Культура
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